За добу на Донбасі росіяни вбили 7 жителів
Сьогодні, 10:10
Російські військові убили сім мирних жителів Донецької області за добу 6 липня.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області від рук окупантів загинуло щонайменше 577 та отримали поранення щонайменше 1 496 мирних мешканців.
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області від рук окупантів загинуло щонайменше 577 та отримали поранення щонайменше 1 496 мирних мешканців.
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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