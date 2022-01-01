За добу на Донбасі росіяни вбили 7 жителів





Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення.



Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області від рук окупантів загинуло щонайменше 577 та отримали поранення щонайменше 1 496 мирних мешканців.



За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові убили сім мирних жителів Донецької області за добу 6 липня.Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністраціїЗа 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення.Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області від рук окупантів загинуло щонайменше 577 та отримали поранення щонайменше 1 496 мирних мешканців.За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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