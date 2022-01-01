У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами





Відповідну заяву зробив начальник Головного розвідувального управління – заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі, генерал-майор Руслан Косигін у коментарі журналістам, повідомляє



Він заявив, що у разі реалізації "Заходом" якихось "задумів", саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для ударів:



"Водночас (і це треба розуміти насамперед польському керівництву) у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки і транспортної інфраструктури".



"Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти РФ і її союзників", – заявив Косигін.



Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що він "давно визначив" роль Білорусі в українсько-російській війні. він підкреслив, що вже давно РФ і Білорусь створили "єдине угруповання збройних сил"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами у відповідь на можливі "провокації країн Заходу".Відповідну заяву зробив начальник Головного розвідувального управління – заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі, генерал-майор Руслан Косигін у коментарі журналістам, повідомляє УНІАН з посиланням на БЕЛТА.Він заявив, що у разі реалізації "Заходом" якихось "задумів", саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для ударів:"Водночас (і це треба розуміти насамперед польському керівництву) у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки і транспортної інфраструктури"."Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти РФ і її союзників", – заявив Косигін.Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що він "давно визначив" роль Білорусі в українсько-російській війні. він підкреслив, що вже давно РФ і Білорусь створили "єдине угруповання збройних сил"

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