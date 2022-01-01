 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами

У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами
У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами у відповідь на можливі "провокації країн Заходу".

Відповідну заяву зробив начальник Головного розвідувального управління – заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі, генерал-майор Руслан Косигін у коментарі журналістам, повідомляє УНІАН з посиланням на БЕЛТА.

Він заявив, що у разі реалізації "Заходом" якихось "задумів", саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для ударів:

"Водночас (і це треба розуміти насамперед польському керівництву) у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки і транспортної інфраструктури".

"Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти РФ і її союзників", – заявив Косигін.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що він "давно визначив" роль Білорусі в українсько-російській війні. він підкреслив, що вже давно РФ і Білорусь створили "єдине угруповання збройних сил"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов
Сьогодні, 17:24
Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці
Сьогодні, 16:50
Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя, – Міноборони
Сьогодні, 16:30
Росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку, – Громов
Сьогодні, 15:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Благодійний тур на підтримку ЗСУ: Брати Гадюкіни виступлять у Луцьку
Сьогодні, 18:01
У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами
Сьогодні, 17:47
Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов
Сьогодні, 17:24
Увірвався у будинок та задушив господаря: підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту
Сьогодні, 16:58
Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов
Сьогодні, 17:24
Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці
Сьогодні, 16:50
Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя, – Міноборони Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя, – Міноборони
Сьогодні, 16:30
Росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку, – Громов Росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку, – Громов
Сьогодні, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Благодійний тур на підтримку ЗСУ: Брати Гадюкіни виступлять у Луцьку
Сьогодні, 18:01
 0
У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами
Сьогодні, 17:47
 0
Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов
Сьогодні, 17:24
 0
Увірвався у будинок та задушив господаря: підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту
Сьогодні, 16:58
 0
Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8