Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя, – Міноборони
Сьогодні, 16:30
За даними української розвідки, російські окупаційні війська можуть спробувати піти в наступ у напрямку Запоріжжя, і спробувати оточити підрозділи ЗСУ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Українська правда.
"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках, за даними ГУР МОУ, не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя та/або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів.
Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше п'ятьма батальйонно-тактичними групами", - йдеться в повідомленні.
Маляр додала, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської і Миколаївської областей.
За її словами, наразі противник веде воєнні дії на виснаження.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Українська правда.
"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках, за даними ГУР МОУ, не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя та/або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів.
Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше п'ятьма батальйонно-тактичними групами", - йдеться в повідомленні.
Маляр додала, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської і Миколаївської областей.
За її словами, наразі противник веде воєнні дії на виснаження.
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