 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя, – Міноборони

Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя, – Міноборони
За даними української розвідки, російські окупаційні війська можуть спробувати піти в наступ у напрямку Запоріжжя, і спробувати оточити підрозділи ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Українська правда.

"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках, за даними ГУР МОУ, не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя та/або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів.

Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше п'ятьма батальйонно-тактичними групами", - йдеться в повідомленні.

Маляр додала, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської і Миколаївської областей.

За її словами, наразі противник веде воєнні дії на виснаження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами
Сьогодні, 17:47
Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов
Сьогодні, 17:24
Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці
Сьогодні, 16:50
Росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку, – Громов
Сьогодні, 15:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці
Сьогодні, 16:50
У Луцьку небайдужий чоловік «здав» поліції п'яного водія
Сьогодні, 16:35
Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя, – Міноборони
Сьогодні, 16:30
На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують понад 50 мільйонів
Сьогодні, 16:00
Росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку, – Громов
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами
Сьогодні, 17:47
Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов
Сьогодні, 17:24
Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці
Сьогодні, 16:50
Росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку, – Громов Росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку, – Громов
Сьогодні, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Благодійний тур на підтримку ЗСУ: Брати Гадюкіни виступлять у Луцьку
Сьогодні, 18:01
 0
У Білорусі пригрозили Польщі ракетними ударами
Сьогодні, 17:47
 0
Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов
Сьогодні, 17:24
 0
Увірвався у будинок та задушив господаря: підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту
Сьогодні, 16:58
 0
Загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8