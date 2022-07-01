Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя, – Міноборони





Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише



"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках, за даними ГУР МОУ, не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя та/або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів.



Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше п'ятьма батальйонно-тактичними групами", - йдеться в повідомленні.



Маляр додала, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської і Миколаївської областей.



За її словами, наразі противник веде воєнні дії на виснаження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними української розвідки, російські окупаційні війська можуть спробувати піти в наступ у напрямку Запоріжжя, і спробувати оточити підрозділи ЗСУ.Про це повідомила заступниця міністра оборони, пише Українська правда "На Запорізькому та Новопавлівському напрямках, за даними ГУР МОУ, не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя та/або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів.Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше п'ятьма батальйонно-тактичними групами", - йдеться в повідомленні.Маляр додала, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської і Миколаївської областей.За її словами, наразі противник веде воєнні дії на виснаження.

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