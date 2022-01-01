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Російська армія не має сил для наступу більш, як на одному напрямку, – Данілов

Російська армія не має сил для наступу більш, як на одному напрямку, – Данілов
За чотири місяці від початку вторгнення в Україну в армії Росії з'явилися ознаки виснаження, і вона вже не має сил для проведення наступу на більше, ніж одному напрямку фронту.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов у коментарі The Wall Street Journal, пише Громадське.

Він також розповідає, що Росія дедалі частіше обстрілює територію України малоточними ракетами радянських часів, не зважаючи на те, чи вдарять вони по цивільних. Данілов наголошує: це вчиняють задля тиску на українське суспільство, яке не бажає іти на поступки росії.

Також секретар розповів, що нині українська армія використала таку кількість своїх радянських запасів озброєння, що дедалі більше залежить від зброї, яку надають партнери. І, зокрема, зауважив прибуття в Україну дев’яти систем HIMARS (та інших ракетних комплексів), які дозволили завдати удару по російських цілях за лінією фронту, які раніше були недосяжними.

Разом із цим Данілов наголошує, що Україні потрібні ще десятки пускових установок HIMARS, а до того часу потрібно вести саме оборонну війну.

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Теги: Росія, Україна, війна
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