Волинські бійці показали, як захищають країну на південно-східному фронті. ФОТО





Про це вони



«Новий день для кожного з них розпочинається з жагою до великих перемог. З першого дня перебування на війні усі вони показали свою рішучість, майстерність та мотивацію. Захист та визволення окупованих територій України – їхня основна мета, яка неодмінно буде реалізована спільними зусиллями ЗСУ», – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, з початком активізації бойових дій в Луцьку сформували окремий загін спеціального призначення, який діє в структурі тероборони Волині.



До складу підрозділу увійшли ветерани АТО, футбольні вболівальники, спортсмени та активісти патріотичних організацій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійціз з Волині окремого загону спеціального призначення «Любарт» успішно виконують бойові завдання на південно-східному фронті.Про це вони розповіли на своїй сторінці в фейсбуці.«Новий день для кожного з них розпочинається з жагою до великих перемог. З першого дня перебування на війні усі вони показали свою рішучість, майстерність та мотивацію. Захист та визволення окупованих територій України – їхня основна мета, яка неодмінно буде реалізована спільними зусиллями ЗСУ», – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, з початком активізації бойових дій в Луцьку сформували окремий загін спеціального призначення, який діє в структурі тероборони Волині.До складу підрозділу увійшли ветерани АТО, футбольні вболівальники, спортсмени та активісти патріотичних організацій.

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