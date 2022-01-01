За тиждень на Волині на COVID-19 захворіли майже пів тисячі людей





Про це йдеться на



Одужали впродовж тижня 117 осіб, госпіталізували до лікарень 55 людей. Летальних випадків не зареєстрували. З 22 до 28 серпня хворобу підтвердили у жителів таких районів:



– Луцький район – 290 хворих;

– Володимирський район – 68 хворих;

– Камінь-Каширський район – 20 хворих;

– Ковельський район – 56 хворих.



Як повідомили епідеміологи, в області фіксують ріст захворюваності коронавірусною хворобою на 52,3 % в порівнянні з попереднім тижнем, зокрема вдвічі зросла кількість хворих дітей.



З початку пандемії в області захворіли 143 434 особи, в тому числі 12 498 дітей. Одужали 140 175 осіб, померли від ускладнень хвороби 2 455 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зареєстрували 434 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 60, медичних працівників — 18) за тиждень.Про це йдеться на сайті Волинського центру контролю та профілактики хвороб.Одужали впродовж тижня 117 осіб, госпіталізували до лікарень 55 людей. Летальних випадків не зареєстрували. З 22 до 28 серпня хворобу підтвердили у жителів таких районів:– Луцький район – 290 хворих;– Володимирський район – 68 хворих;– Камінь-Каширський район – 20 хворих;– Ковельський район – 56 хворих.Як повідомили епідеміологи, в області фіксують ріст захворюваності коронавірусною хворобою на 52,3 % в порівнянні з попереднім тижнем, зокрема вдвічі зросла кількість хворих дітей.З початку пандемії в області захворіли 143 434 особи, в тому числі 12 498 дітей. Одужали 140 175 осіб, померли від ускладнень хвороби 2 455 людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію