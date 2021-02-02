«Паркохами» у Луцьку заплатять подвійні штрафи
Сьогодні, 19:27
Луцькі муніципали відправили партію постанов на примусове стягнення до Державної виконавчої служби щодо порушників, які паркували автівки на платній стоянці, але не платили.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Муніципали підготували сотні заяв про примусове виконання постанов у справах про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису).
З боржників в порядку примусового виконання буде стягнуто подвійний розмір штрафів.
«На фото – боржники, що мають по 30, 40, 60, 70 постанов за неоплату користуванням паркувальним майданчиком для платного паркування транспортних засобів по вулиці Карпенка-Карого, 1. Порушники зумисно та зухвало не оплачували вартість послуг з користування майданчиком для палатного паркування, чим порушили вимоги частини 1 статті 152-1 КУпАП», – йдеться у дописі.
Як зазначили у департаменті мунварти, певні власники авто отримали штрафи у десятки тисяч гривень: 16 400,17 600, 31 600 і 57 600 грн. Тепер з них стягнуть кошти у подвійному розмірі та додатково ще кошти за витрати на облік цих правопорушень.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Муніципали підготували сотні заяв про примусове виконання постанов у справах про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису).
З боржників в порядку примусового виконання буде стягнуто подвійний розмір штрафів.
«На фото – боржники, що мають по 30, 40, 60, 70 постанов за неоплату користуванням паркувальним майданчиком для платного паркування транспортних засобів по вулиці Карпенка-Карого, 1. Порушники зумисно та зухвало не оплачували вартість послуг з користування майданчиком для палатного паркування, чим порушили вимоги частини 1 статті 152-1 КУпАП», – йдеться у дописі.
Як зазначили у департаменті мунварти, певні власники авто отримали штрафи у десятки тисяч гривень: 16 400,17 600, 31 600 і 57 600 грн. Тепер з них стягнуть кошти у подвійному розмірі та додатково ще кошти за витрати на облік цих правопорушень.
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