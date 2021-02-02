«Паркохами» у Луцьку заплатять подвійні штрафи

«Паркохами» у Луцьку заплатять подвійні штрафи
Луцькі муніципали відправили партію постанов на примусове стягнення до Державної виконавчої служби щодо порушників, які паркували автівки на платній стоянці, але не платили.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Муніципали підготували сотні заяв про примусове виконання постанов у справах про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису).
«Паркохами» у Луцьку заплатять подвійні штрафи

З боржників в порядку примусового виконання буде стягнуто подвійний розмір штрафів.

«На фото – боржники, що мають по 30, 40, 60, 70 постанов за неоплату користуванням паркувальним майданчиком для платного паркування транспортних засобів по вулиці Карпенка-Карого, 1. Порушники зумисно та зухвало не оплачували вартість послуг з користування майданчиком для палатного паркування, чим порушили вимоги частини 1 статті 152-1 КУпАП», – йдеться у дописі.
«Паркохами» у Луцьку заплатять подвійні штрафи

Як зазначили у департаменті мунварти, певні власники авто отримали штрафи у десятки тисяч гривень: 16 400,17 600, 31 600 і 57 600 грн. Тепер з них стягнуть кошти у подвійному розмірі та додатково ще кошти за витрати на облік цих правопорушень.
«Паркохами» у Луцьку заплатять подвійні штрафи

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Теги: муніципали, паркохами, боржники, штрафи
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