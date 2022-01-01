Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря підніметься від 14°С до 256°С.



У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок,30 серпня, вдень у Луцьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 14°С до 256°С.У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

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