Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня
У вівторок,30 серпня, вдень у Луцьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 14°С до 256°С.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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