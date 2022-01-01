У Молдові медустановам роздають таблетки йоду

У Молдові медустановам роздають таблетки йоду
У Молдові МОЗ почав роздавати таблетки йодиду калію первинним медичним установам. Їх розподілять серед населення у разі радіаційної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління охорони здоров'я Молдови Бориса Гилке, яке наводить agora.md.

За його словами, препарати були передані Молдові Румунією.

"Починаючи з п'ятниці, 26 серпня, Кишинівський центр громадського здоров'я займається розподілом цих таблеток серед первинних медико-санітарних служб, територіальних медичних об'єднань і медичних центрів первинної медико-санітарної допомоги", - заявив Гилке.

Він підкреслив, що поки звертатися за таблетками йодиду калію не потрібно.

"Вони зберігаються і будуть зберігатися в даних медичних установах і тільки в разі небезпеки, за рішенням Надзвичайної комісії громадської охорони Здоров'я Кишинева, препарати будуть розподілятися через сімейного лікаря серед населення", - додав Гилке.

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Теги: Молдова, йод, радіація
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