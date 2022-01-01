По Рівненщині випустили 4 ракети: пошкоджені лікарні
28 серпень, 22:32
Росія завдала 4 ракетні удари у місті Сарни на Рівненщині сьогодні, 28 серпня.
Про це повідомляє голова ОВА Віталій Коваль.
За його словами, обійшлося без людських жертв. Ударна хвиля пошкодила близько 30 цивільних об'єктів: житлові будинки та приміщення центральної та районної лікарні.
"Завтра усі наслідки будуть усунуті, на місці працюють усі силові відомства", - сказав він.
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Про це повідомляє голова ОВА Віталій Коваль.
За його словами, обійшлося без людських жертв. Ударна хвиля пошкодила близько 30 цивільних об'єктів: житлові будинки та приміщення центральної та районної лікарні.
"Завтра усі наслідки будуть усунуті, на місці працюють усі силові відомства", - сказав він.
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