По Рівненщині випустили 4 ракети: пошкоджені лікарні

Росія завдала 4 ракетні удари у місті Сарни на Рівненщині сьогодні, 28 серпня.



Про це Віталій Коваль.



За його словами, обійшлося без людських жертв. Ударна хвиля пошкодила близько 30 цивільних об'єктів: житлові будинки та приміщення центральної та районної лікарні.



"Завтра усі наслідки будуть усунуті, на місці працюють усі силові відомства", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! на Рівненщині сьогодні, 28 серпня.Про це повідомляє голова ОВАЗа його словами, обійшлося без людських жертв. Ударна хвиля пошкодила близько 30 цивільних об'єктів: житлові будинки та приміщення центральної та районної лікарні."Завтра усі наслідки будуть усунуті, на місці працюють усі силові відомства", - сказав він.

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