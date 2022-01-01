По Рівненщині випустили 4 ракети: пошкоджені лікарні

По Рівненщині випустили 4 ракети: пошкоджені лікарні
Росія завдала 4 ракетні удари у місті Сарни на Рівненщині сьогодні, 28 серпня.

Про це повідомляє голова ОВА Віталій Коваль.

За його словами, обійшлося без людських жертв. Ударна хвиля пошкодила близько 30 цивільних об'єктів: житлові будинки та приміщення центральної та районної лікарні.

"Завтра усі наслідки будуть усунуті, на місці працюють усі силові відомства", - сказав він.

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Теги: Сарни, ракетний обстріл, загиблі, росіяни
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