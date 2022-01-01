Вибухів на Волині не було, – Погуляйко

Вибухів на Волині не було, – Погуляйко
Інформація про роботу ППО на Волині під час крайньої повітряної тривоги не підтвердилась.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Повітряна тривога в області лунала з 19:20 до 19:52. У той час телеграм-канали та соцмережі повідомляли можливі вибухи на Волині. За словами Погуляйка, в області наразі все спокійно.

"Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!" - сказав він.

"Прильоти" були в Рівненській області. Росіяни обстріляли ракетами об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Попередньо - без жертв.

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Теги: Погуляйко, Волинь, вибухи
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