Вибухів на Волині не було, – Погуляйко
Сьогодні, 21:22
Інформація про роботу ППО на Волині під час крайньої повітряної тривоги не підтвердилась.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Повітряна тривога в області лунала з 19:20 до 19:52. У той час телеграм-канали та соцмережі повідомляли можливі вибухи на Волині. За словами Погуляйка, в області наразі все спокійно.
"Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!" - сказав він.
"Прильоти" були в Рівненській області. Росіяни обстріляли ракетами об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Попередньо - без жертв.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Повітряна тривога в області лунала з 19:20 до 19:52. У той час телеграм-канали та соцмережі повідомляли можливі вибухи на Волині. За словами Погуляйка, в області наразі все спокійно.
"Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!" - сказав він.
"Прильоти" були в Рівненській області. Росіяни обстріляли ракетами об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Попередньо - без жертв.
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