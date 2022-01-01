Вибухів на Волині не було, – Погуляйко





Про це Юрій Погуляйко.



Повітряна тривога в області лунала з 19:20 до 19:52. У той час телеграм-канали та соцмережі повідомляли можливі вибухи на Волині. За словами Погуляйка, в області наразі все спокійно.



"Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!" - сказав він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформація про роботу ППО на Волині під час крайньої повітряної тривоги не підтвердилась.Про це повідомив голова Волинської ОВАПовітряна тривога в області лунала з 19:20 до 19:52. У той час телеграм-канали та соцмережі повідомляли можливі вибухи на Волині. За словами Погуляйка, в області наразі все спокійно."Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!" - сказав він. "Прильоти" були в Рівненській області . Росіяни обстріляли ракетами об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Попередньо - без жертв.

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