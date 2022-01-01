Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня
У понеділок, 29 травня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 17°С до 26°С.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, місцями грозу.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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