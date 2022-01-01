Росія обстріляла ракетами Рівненщину





Про це Віталій Коваль.



Росіяни обстріляли ракетами об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Попередньо - без жертв.



На місце події виїхали рятувальники, правоохоронці і влада.



Деталі - згодом.

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