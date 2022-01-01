Росія обстріляла ракетами Рівненщину

Росія обстріляла ракетами Рівненщину
Сьогодні, 28 серпня, під час повітряної тривоги на Рівненщині було чутно вибухи.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Росіяни обстріляли ракетами об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Попередньо - без жертв.

На місце події виїхали рятувальники, правоохоронці і влада.

Деталі - згодом.

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Теги: ракетні удари, Сарненщина
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