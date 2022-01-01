Росія обстріляла ракетами Рівненщину
Сьогодні, 20:32
Сьогодні, 28 серпня, під час повітряної тривоги на Рівненщині було чутно вибухи.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Росіяни обстріляли ракетами об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Попередньо - без жертв.
На місце події виїхали рятувальники, правоохоронці і влада.
Деталі - згодом.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Росіяни обстріляли ракетами об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Попередньо - без жертв.
На місце події виїхали рятувальники, правоохоронці і влада.
Деталі - згодом.
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