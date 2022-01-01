У Ратному попрощалися з сержантом, який раптово помер у Луцьку

У Ратному попрощалися з сержантом, який раптово помер у Луцьку
У Ратному попрощалися з бійцем Збройних сил України Ростиславом Маринчуком, життя якого передчасно обірвалося 27 серпня.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Ратнівської селищної ради.

Сержант Ростислав Маринчук, 1969 року народження, став на захист України 19 квітня 2022 року у складі 204-ї бригади тактичної авіації.

До призову тривалий час працював на посаді санітара у Волинському обласному бюро судово-медичних експертиз.

Чин похорону відбувся у рідному селищі, в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, а поховали Героя на місцевому кладовищі. Віддати останню шану захисникові прийшли рідні, друзі, знайомі, представники влади, односельці, військовослужбовці.
У Ратному попрощалися з сержантом, який раптово помер у Луцьку
У Ратному попрощалися з сержантом, який раптово помер у Луцьку
У Ратному попрощалися з сержантом, який раптово помер у Луцьку


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Теги: військовий, похорон, Ратне
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