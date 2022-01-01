У Ратному попрощалися з сержантом, який раптово помер у Луцьку

Ростиславом Маринчуком, життя якого передчасно обірвалося 27 серпня.



Про це



Сержант Ростислав Маринчук, 1969 року народження, став на захист України 19 квітня 2022 року у складі 204-ї бригади тактичної авіації.



До призову тривалий час працював на посаді санітара у Волинському обласному бюро судово-медичних експертиз.



Чин похорону відбувся у рідному селищі, в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, а поховали Героя на місцевому кладовищі. Віддати останню шану захисникові прийшли рідні, друзі, знайомі, представники влади, односельці, військовослужбовці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратному попрощалися з бійцем Збройних сил УкраїниПро це повідомляється на фейсбук-сторінці Ратнівської селищної ради.Сержант Ростислав Маринчук, 1969 року народження, став на захист України 19 квітня 2022 року у складі 204-ї бригади тактичної авіації.До призову тривалий час працював на посаді санітара у Волинському обласному бюро судово-медичних експертиз.Чин похорону відбувся у рідному селищі, в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, а поховали Героя на місцевому кладовищі. Віддати останню шану захисникові прийшли рідні, друзі, знайомі, представники влади, односельці, військовослужбовці.

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