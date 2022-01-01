ЗСУ відбивають штурми та підривають бази окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня

ЗСУ відбивають штурми та підривають бази окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня
Із моменту повномасштабного вторгнення путінської орди минуло більше 6 місяців. Аби знизити відсоток негативного контенту і підняти бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку позитиву. А одного дня головною доброю новиною неодмінно буде звістка про нашу перемогу!

Сьогодні, 28 серпня, ми писали про таке:

ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів

Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.

ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів


За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 1942 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,

• артилерійських систем – 1050 (+5) од,

• РСЗВ – 274 (+0) од,

• засоби ППО – 148 (+0) од,

• літаків – 234 (+0) од,

• гелікоптерів – 202 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),

• крилаті ракети – 196 (+0),

• кораблі/катери – 15 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,

• спеціальна техніка – 99 (+0).

На які безкоштовні медичні послуги мають право українці

Українцям нагадали, які послуги в галузі охорони здоров'я доступні у первинних медичних закладах - амбулаторно та безкоштовно. Скористатися ними може кожен громадянин України, який підписав декларацію з лікарем сімейного профілю.

ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі


ЗСУ відбили наступи ворога на 5 напрямках

Українські військові відбили штурм окупантів на Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському, Авдіївському та Харківському напрямках.

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Теги: Добрі новини, варте уваги
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