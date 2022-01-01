ЗСУ відбивають штурми та підривають бази окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня
28 серпень, 23:30
Із моменту повномасштабного вторгнення путінської орди минуло більше 6 місяців. Аби знизити відсоток негативного контенту і підняти бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку позитиву. А одного дня головною доброю новиною неодмінно буде звістка про нашу перемогу!
Сьогодні, 28 серпня, ми писали про таке:
ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів
Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.
ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1942 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,
• артилерійських систем – 1050 (+5) од,
• РСЗВ – 274 (+0) од,
• засоби ППО – 148 (+0) од,
• літаків – 234 (+0) од,
• гелікоптерів – 202 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),
• крилаті ракети – 196 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,
• спеціальна техніка – 99 (+0).
На які безкоштовні медичні послуги мають право українці
Українцям нагадали, які послуги в галузі охорони здоров'я доступні у первинних медичних закладах - амбулаторно та безкоштовно. Скористатися ними може кожен громадянин України, який підписав декларацію з лікарем сімейного профілю.
ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі
ЗСУ відбили наступи ворога на 5 напрямках
Українські військові відбили штурм окупантів на Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському, Авдіївському та Харківському напрямках.
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Сьогодні, 28 серпня, ми писали про таке:
ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів
Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.
ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1942 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,
• артилерійських систем – 1050 (+5) од,
• РСЗВ – 274 (+0) од,
• засоби ППО – 148 (+0) од,
• літаків – 234 (+0) од,
• гелікоптерів – 202 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),
• крилаті ракети – 196 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,
• спеціальна техніка – 99 (+0).
На які безкоштовні медичні послуги мають право українці
Українцям нагадали, які послуги в галузі охорони здоров'я доступні у первинних медичних закладах - амбулаторно та безкоштовно. Скористатися ними може кожен громадянин України, який підписав декларацію з лікарем сімейного профілю.
ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі
ЗСУ відбили наступи ворога на 5 напрямках
Українські військові відбили штурм окупантів на Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському, Авдіївському та Харківському напрямках.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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