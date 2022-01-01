ЗСУ відбивають штурми та підривають бази окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня

Із моменту повномасштабного вторгнення путінської орди минуло більше 6 місяців. Аби знизити відсоток негативного контенту і підняти бойовий дух,щовечора готує підбірку позитиву. А одного дня головною доброю новиною неодмінно буде звістка про нашу перемогу!Сьогодні, 28 серпня, ми писали про таке:Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,• танків ‒ 1942 (+3) од,• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,• артилерійських систем – 1050 (+5) од,• РСЗВ – 274 (+0) од,• засоби ППО – 148 (+0) од,• літаків – 234 (+0) од,• гелікоптерів – 202 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),• крилаті ракети – 196 (+0),• кораблі/катери – 15 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,• спеціальна техніка – 99 (+0).Українцям нагадали, які послуги в галузі охорони здоров'я доступні у первинних медичних закладах - амбулаторно та безкоштовно. Скористатися ними може кожен громадянин України, який підписав декларацію з лікарем сімейного профілю.Українські військові відбили штурм окупантів на Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському, Авдіївському та Харківському напрямках.