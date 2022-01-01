ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі





Про це Іван Федоров.



За попередньою інформацією в селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.



В Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит".



За словам Федорова, на території району вже протягом 3-х тижнів кожного дня у росіян "щось трапляється".

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