ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі

ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі
Збройні сили вдарили по одній з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит" в Мелітополі.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За попередньою інформацією в селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.

В Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит".

За словам Федорова, на території району вже протягом 3-х тижнів кожного дня у росіян "щось трапляється".

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Теги: Мелітополь, військова база
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