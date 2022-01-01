ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі
Сьогодні, 13:50
Збройні сили вдарили по одній з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит" в Мелітополі.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За попередньою інформацією в селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.
В Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит".
За словам Федорова, на території району вже протягом 3-х тижнів кожного дня у росіян "щось трапляється".
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Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За попередньою інформацією в селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.
В Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит".
За словам Федорова, на території району вже протягом 3-х тижнів кожного дня у росіян "щось трапляється".
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