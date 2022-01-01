Україна вже повернула 541 загиблого захисника





Про це Олег Котенко.



За словами Котенка, через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ.



"Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники Азовсталі.



Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні вже вдалося повернути 541 загиблого захисника.Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставинЗа словами Котенка, через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ."Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники Азовсталі.Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль", - сказав він.

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