Україна вже повернула 541 загиблого захисника

Україна вже повернула 541 загиблого захисника
Україні вже вдалося повернути 541 загиблого захисника.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

За словами Котенка, через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ.

"Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники Азовсталі.

Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль", - сказав він.

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Теги: загиблі захисники, Україна
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