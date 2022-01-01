На Волині завершується збір ранніх зернових і зернобобових культур
Сьогодні, 16:00
Усі категорії господарств зібрали 247,5 тисяч гектарів – 97 відсотків від загальнообласної посівної площі зернових, намоотили 1084 тисяч тонн при середній урожайності 44 ц/га.
Про це повідомили в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Намолотили в тому числі пшениці понад 790 тисяч тонн, вівса - 85 тисяч тонн.
Завершили збір ячменю (озимого і ярого), намолотили 140 тисяч тон, при середній урожайності 45 ц/га, а також жита - 57 тис. тон.
Поточний рівень урожайності зернових культур дає підстави розраховувати на валових збір на рівні минулого року, орієнтовно 1,4 млн. тонн.
В області активно триває посів озимого ріпаку. За оперативною інформацією посіяно близько 30 тис.га цієї сільськогосподарської культури або 60 % до намірів.
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Про це повідомили в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Намолотили в тому числі пшениці понад 790 тисяч тонн, вівса - 85 тисяч тонн.
Завершили збір ячменю (озимого і ярого), намолотили 140 тисяч тон, при середній урожайності 45 ц/га, а також жита - 57 тис. тон.
Поточний рівень урожайності зернових культур дає підстави розраховувати на валових збір на рівні минулого року, орієнтовно 1,4 млн. тонн.
В області активно триває посів озимого ріпаку. За оперативною інформацією посіяно близько 30 тис.га цієї сільськогосподарської культури або 60 % до намірів.
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