На Волині завершується збір ранніх зернових і зернобобових культур





Про це



Намолотили в тому числі пшениці понад 790 тисяч тонн, вівса - 85 тисяч тонн.



Завершили збір ячменю (озимого і ярого), намолотили 140 тисяч тон, при середній урожайності 45 ц/га, а також жита - 57 тис. тон.



Поточний рівень урожайності зернових культур дає підстави розраховувати на валових збір на рівні минулого року, орієнтовно 1,4 млн. тонн.



В області активно триває посів озимого ріпаку. За оперативною інформацією посіяно близько 30 тис.га цієї сільськогосподарської культури або 60 % до намірів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усі категорії господарств зібрали 247,5 тисяч гектарів – 97 відсотків від загальнообласної посівної площі зернових, намоотили 1084 тисяч тонн при середній урожайності 44 ц/га.Про це повідомили в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації.Намолотили в тому числі пшениці понад 790 тисяч тонн, вівса - 85 тисяч тонн.Завершили збір ячменю (озимого і ярого), намолотили 140 тисяч тон, при середній урожайності 45 ц/га, а також жита - 57 тис. тон.Поточний рівень урожайності зернових культур дає підстави розраховувати на валових збір на рівні минулого року, орієнтовно 1,4 млн. тонн.В області активно триває посів озимого ріпаку. За оперативною інформацією посіяно близько 30 тис.га цієї сільськогосподарської культури або 60 % до намірів.

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