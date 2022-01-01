Від імені «Азову» поширюють фейковий маніфест

Від імені «Азову» поширюють фейковий маніфест
У мережі поширюють маніфест, у якому нібито від імені "Азову" закликають до рішучих заходів щодо захисту України "не тільки від московської імперії, але й від гнилля нагорі". Полк не має до цього стосунку.

Про це повідомив полк у Telegram.

"Заявляємо наступне: полк "Азов" немає жодного відношення до даного маніфесту. Поки хтось витрачає свій час даремно, ми докладаємо усіх зусиль для збереження життя нашого народу. Боремося за незалежність, суверенність та територіальну цілісність України", - говориться у повідомлення.

Полк зазначає, що помститься за загибель кожного бійця "Азову", за загибель кожного патріота України, але їхня помста буде спрямована виключно на ворога - країну-агресора.

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Теги: фейк, Азов
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