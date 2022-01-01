На Волині знайшли тіло чоловіка з татуюванням: просять упізнати
Сьогодні, 15:11
Поблизу села Сереховичі, Ковельського району, виявили тіло невідомого чоловіка.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова очільник Сереховичівської громади Ростислав Шиманський.
«Молодий чоловік віком 30-35 років, вище середнього зросту, худощавої статури, світло русявий, мав невеличку борідку (або не голився тиждень-два). На правій руці (внутрішня сторона) від кисті до ліктя татуювання The hand» – йдеться в повідомленні.
Що стало причиною смерті чоловіка – невідомо.
Людей, які впізнали померлого, просять передати інформацію до правоохоронних органів.
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Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова очільник Сереховичівської громади Ростислав Шиманський.
«Молодий чоловік віком 30-35 років, вище середнього зросту, худощавої статури, світло русявий, мав невеличку борідку (або не голився тиждень-два). На правій руці (внутрішня сторона) від кисті до ліктя татуювання The hand» – йдеться в повідомленні.
Що стало причиною смерті чоловіка – невідомо.
Людей, які впізнали померлого, просять передати інформацію до правоохоронних органів.
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