На Волині знайшли тіло чоловіка з татуюванням: просять упізнати

На Волині знайшли тіло чоловіка з татуюванням: просять упізнати
Поблизу села Сереховичі, Ковельського району, виявили тіло невідомого чоловіка.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова очільник Сереховичівської громади Ростислав Шиманський.

«Молодий чоловік віком 30-35 років, вище середнього зросту, худощавої статури, світло русявий, мав невеличку борідку (або не голився тиждень-два). На правій руці (внутрішня сторона) від кисті до ліктя татуювання The hand» – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною смерті чоловіка – невідомо.

Людей, які впізнали померлого, просять передати інформацію до правоохоронних органів.
На Волині знайшли тіло чоловіка з татуюванням: просять упізнати

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Теги: тіло чоловіка, Волинь. поліція, тату
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