На які безкоштовні медичні послуги мають право українці

На які безкоштовні медичні послуги мають право українці
Українцям нагадали, які послуги в галузі охорони здоров'я доступні у первинних медичних закладах - амбулаторно та безкоштовно. Скористатися ними може кожен громадянин України, який підписав декларацію з лікарем сімейного профілю.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Для переселенців на новому місці також передбачена процедура надання медичної допомоги.

Всі ці сервіси надаються в амбулаторному порядку - без необхідності лягати до лікарні.

Які послуги надаються українцям на амбулаторному рівні


Якщо пацієнт має заключену з медиком декларацію - бесплатно йому доступні:

- консультації;
- діагностика;
- нагляд за перебігом хвороби та лікування;
- діагностичні дослідження;
- деякі хірургічні операції, що не вимагають цілодобового контролю за станом пацієнта.

Щоб отримати відповідну допомогу від профільних спеціалістів, пацієнту повинне бути виписане направлення від сімейного лікаря. При цьому, пацієнт може сам обирати місце отримання. Не обов'язково звертатися саме в поліклініку чи лікарню за місцем проживання та реєстрації.

Направлення може мати паперову чи електронну форму.

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Теги: безкоштовні медпослуги, українці
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