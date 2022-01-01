ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів
Сьогодні, 12:43
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 46 750 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1942 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,
• артилерійських систем – 1050 (+5) од,
• РСЗВ – 274 (+0) од,
• засоби ППО – 148 (+0) од,
• літаків – 234 (+0) од,
• гелікоптерів – 202 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),
• крилаті ракети – 196 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,
• спеціальна техніка – 99 (+0).
Протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1942 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,
• артилерійських систем – 1050 (+5) од,
• РСЗВ – 274 (+0) од,
• засоби ППО – 148 (+0) од,
• літаків – 234 (+0) од,
• гелікоптерів – 202 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),
• крилаті ракети – 196 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,
• спеціальна техніка – 99 (+0).
Протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.
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