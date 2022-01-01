ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:



• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,



• танків ‒ 1942 (+3) од,



• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,



• артилерійських систем – 1050 (+5) од,



• РСЗВ – 274 (+0) од,



• засоби ППО – 148 (+0) од,



• літаків – 234 (+0) од,



• гелікоптерів – 202 (+0) од,



• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),



• крилаті ракети – 196 (+0),



• кораблі/катери – 15 (+0) од,



• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,



• спеціальна техніка – 99 (+0).



Протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 46 750 окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,• танків ‒ 1942 (+3) од,• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,• артилерійських систем – 1050 (+5) од,• РСЗВ – 274 (+0) од,• засоби ППО – 148 (+0) од,• літаків – 234 (+0) од,• гелікоптерів – 202 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),• крилаті ракети – 196 (+0),• кораблі/катери – 15 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,• спеціальна техніка – 99 (+0).Протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію