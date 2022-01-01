ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів

ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 46 750 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 1942 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,

• артилерійських систем – 1050 (+5) од,

• РСЗВ – 274 (+0) од,

• засоби ППО – 148 (+0) од,

• літаків – 234 (+0) од,

• гелікоптерів – 202 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),

• крилаті ракети – 196 (+0),

• кораблі/катери – 15 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,

• спеціальна техніка – 99 (+0).

Протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів
Сьогодні, 12:43
В «Устилузі» двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю
Сьогодні, 12:02
На Волині через пожежу в автівці загорівся будинок
Сьогодні, 11:16
На Волині чоловік з наркотиками спав у траві. ФОТО
Сьогодні, 10:41
Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
ЗСУ знищили вже 44 300 окупантів ЗСУ знищили вже 44 300 окупантів
18 серпень, 10:50
Українські захисники вже знищили 43 400 окупантів Українські захисники вже знищили 43 400 окупантів
13 серпень, 10:12
ЗСУ знищили уже 43 200 російських окупантів ЗСУ знищили уже 43 200 російських окупантів
12 серпень, 09:33
ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів
11 серпень, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів
Сьогодні, 12:43
 0
В «Устилузі» двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю
Сьогодні, 12:02
 0
На Волині через пожежу в автівці загорівся будинок
Сьогодні, 11:16
 0
На Волині чоловік з наркотиками спав у траві. ФОТО
Сьогодні, 10:41
 0
Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8