В «Устилузі» двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю

В «Устилузі» двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю
Учора, 27 серпня, прикордонники Волинського загону затримали чоловіків призовного віку, які спробували «домовитись» з правоохоронцями.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону

29-річний водій «Ауді», який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг», на паспортний контроль, як підставу для перетину кордону, надав документи про навчання за кордоном.

Під час перевірки в інспекторки виникли сумніви щодо їх дійсності, тому папери вирішили вивчити ретельніше. Розуміючи, що його документи «липові», чоловік запропонував прикордонниці 500 доларів США за не притягнення до відповідальності та безперешкодний пропуск.

Таку саму аферу спробував провернути й 28-річний уродженець Полтавщини, який їхав за кордон пасажиром цієї ж автівки. Аби «вирішити» питання щодо пропуску псевдостудент надав неправомірну вигоду у розмірі 500 євро.

В обох випадках прикордонниця від коштів відмовилася. Спроби підкупу службової особи правоохоронці задокументували встановленим порядком. Про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 369 та 358 Кримінального кодексу України прикордонники поінформували співробітників Національної поліції.
В «Устилузі» двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю



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Теги: Устилуг, псевдостуденти, хабар
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