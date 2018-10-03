В «Устилузі» двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю
Сьогодні, 12:02
Учора, 27 серпня, прикордонники Волинського загону затримали чоловіків призовного віку, які спробували «домовитись» з правоохоронцями.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону
29-річний водій «Ауді», який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг», на паспортний контроль, як підставу для перетину кордону, надав документи про навчання за кордоном.
Під час перевірки в інспекторки виникли сумніви щодо їх дійсності, тому папери вирішили вивчити ретельніше. Розуміючи, що його документи «липові», чоловік запропонував прикордонниці 500 доларів США за не притягнення до відповідальності та безперешкодний пропуск.
Таку саму аферу спробував провернути й 28-річний уродженець Полтавщини, який їхав за кордон пасажиром цієї ж автівки. Аби «вирішити» питання щодо пропуску псевдостудент надав неправомірну вигоду у розмірі 500 євро.
В обох випадках прикордонниця від коштів відмовилася. Спроби підкупу службової особи правоохоронці задокументували встановленим порядком. Про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 369 та 358 Кримінального кодексу України прикордонники поінформували співробітників Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону
29-річний водій «Ауді», який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг», на паспортний контроль, як підставу для перетину кордону, надав документи про навчання за кордоном.
Під час перевірки в інспекторки виникли сумніви щодо їх дійсності, тому папери вирішили вивчити ретельніше. Розуміючи, що його документи «липові», чоловік запропонував прикордонниці 500 доларів США за не притягнення до відповідальності та безперешкодний пропуск.
Таку саму аферу спробував провернути й 28-річний уродженець Полтавщини, який їхав за кордон пасажиром цієї ж автівки. Аби «вирішити» питання щодо пропуску псевдостудент надав неправомірну вигоду у розмірі 500 євро.
В обох випадках прикордонниця від коштів відмовилася. Спроби підкупу службової особи правоохоронці задокументували встановленим порядком. Про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 369 та 358 Кримінального кодексу України прикордонники поінформували співробітників Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ знищили вже понад 46 700 окупантів
Сьогодні, 12:43
В «Устилузі» двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю
Сьогодні, 12:02
На Волині через пожежу в автівці загорівся будинок
Сьогодні, 11:16
На Волині чоловік з наркотиками спав у траві. ФОТО
Сьогодні, 10:41
Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:50
Медіа