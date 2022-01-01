На Волині чоловік з наркотиками спав у траві. ФОТО

На Волині чоловік з наркотиками спав у траві. ФОТО
Вчора, 27 серпня, під час несення служби на вулиці Театральній, що в Ковелі, екіпаж патрульних у траві помітив чоловіка, який спав.

Поліцейські підійшли до нього та встановили його особу, повідомили у патрульній поліції Волині.

Також під час спілкування виявили, що 30-річний чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння.

А під час поверхневої перевірки у шкарпетці помітили пакетик з білою речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.
На Волині чоловік з наркотиками спав у траві. ФОТО

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Теги: Ковель, чоловік, наркотики
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