На Волині чоловік з наркотиками спав у траві. ФОТО

Вчора, 27 серпня, під час несення служби на вулиці Театральній, що в Ковелі, екіпаж патрульних у траві помітив чоловіка, який спав.Поліцейські підійшли до нього та встановили його особу, повідомили у патрульній поліції Волині.Також під час спілкування виявили, що 30-річний чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння.А під час поверхневої перевірки у шкарпетці помітили пакетик з білою речовиною, ззовні схожою на наркотичну.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.