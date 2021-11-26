На Волині через пожежу в автівці загорівся будинок
Сьогодні, 11:16
27 серпня на Волині трапилися 2 пожежі – горіли житлові будинки у м. Ківерці та в Камінь-Каширському районі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
О 16:55 до Служби 101надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку на вулиці Київській у Ківерцях. За пів години силами рятувальників 6-ДПРЧ горіння було ліквідоване. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
Повідомлення про ще одну пожежу надійшло о 18:02. У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району у гаражі, зведеному в одному комплексі з житловим помешканням, загорівся автомобіль, вогонь охопив легковик, перекинувся на стіни й перекриття, сягнув даху.
О 18:25 горіння локалізоване, о 19:15 – ліквідоване. На місці події працювали рятувальники 8-ДПРЧ м. Каменя-Каширського та вогнеборці місцевого лісгоспу.
За попередніми даними, пожежа трапилася через несправність електричної системи автомобіля.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
О 16:55 до Служби 101надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку на вулиці Київській у Ківерцях. За пів години силами рятувальників 6-ДПРЧ горіння було ліквідоване. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
Повідомлення про ще одну пожежу надійшло о 18:02. У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району у гаражі, зведеному в одному комплексі з житловим помешканням, загорівся автомобіль, вогонь охопив легковик, перекинувся на стіни й перекриття, сягнув даху.
О 18:25 горіння локалізоване, о 19:15 – ліквідоване. На місці події працювали рятувальники 8-ДПРЧ м. Каменя-Каширського та вогнеборці місцевого лісгоспу.
За попередніми даними, пожежа трапилася через несправність електричної системи автомобіля.
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