На Волині через пожежу в автівці загорівся будинок

27 серпня на Волині трапилися 2 пожежі – горіли житлові будинки у м. Ківерці та в Камінь-Каширському районі.Про це повідомили у ДСНС Волині.О 16:55 до Служби 101надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку на вулиці Київській у Ківерцях. За пів години силами рятувальників 6-ДПРЧ горіння було ліквідоване. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.Повідомлення про ще одну пожежу надійшло о 18:02. У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району у гаражі, зведеному в одному комплексі з житловим помешканням, загорівся автомобіль, вогонь охопив легковик, перекинувся на стіни й перекриття, сягнув даху.О 18:25 горіння локалізоване, о 19:15 – ліквідоване. На місці події працювали рятувальники 8-ДПРЧ м. Каменя-Каширського та вогнеборці місцевого лісгоспу.За попередніми даними, пожежа трапилася через несправність електричної системи автомобіля.