ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів
Сьогодні, 04:39
Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.
Про це повідомили в ЗСУ.
"Продовжуємо рубрику під назвою – знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби попередньо було демілітаризовано 3 склади БК русні", – йдеться в заяві.
Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:
- Інженерне, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Пологи (район), Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Нова Каховка (район), Херсонщина. Уточнюється;
- Любимівка, Херсонщина. Уточнюється;
- Херсон (район). Попередньо знищений склад боєприпасів. Уточнюється;
- Горлівка, Донеччина. Уточнюється.
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Про це повідомили в ЗСУ.
"Продовжуємо рубрику під назвою – знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби попередньо було демілітаризовано 3 склади БК русні", – йдеться в заяві.
Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:
- Інженерне, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Пологи (район), Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Нова Каховка (район), Херсонщина. Уточнюється;
- Любимівка, Херсонщина. Уточнюється;
- Херсон (район). Попередньо знищений склад боєприпасів. Уточнюється;
- Горлівка, Донеччина. Уточнюється.
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