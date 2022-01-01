ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів

ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів
Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.

Про це повідомили в ЗСУ.

"Продовжуємо рубрику під назвою – знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби попередньо було демілітаризовано 3 склади БК русні", – йдеться в заяві.

Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

- Інженерне, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Пологи (район), Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Нова Каховка (район), Херсонщина. Уточнюється;
- Любимівка, Херсонщина. Уточнюється;
- Херсон (район). Попередньо знищений склад боєприпасів. Уточнюється;
- Горлівка, Донеччина. Уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів
Сьогодні, 04:39
Росіяни обстріляли Харківщину: є загибла
Сьогодні, 03:37
У Запоріжжі росіяни зруйнували школу-інтернат
Сьогодні, 02:37
Скільки військових Росія планує мобілізувати для боїв в Україні
Сьогодні, 01:34
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів
Сьогодні, 04:39
 0
Росіяни обстріляли Харківщину: є загибла
Сьогодні, 03:37
 0
У Запоріжжі росіяни зруйнували школу-інтернат
Сьогодні, 02:37
 0
Скільки військових Росія планує мобілізувати для боїв в Україні
Сьогодні, 01:34
 0
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8