ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів





Про це



"Продовжуємо рубрику під назвою – знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби попередньо було демілітаризовано 3 склади БК русні", – йдеться в заяві.



Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:



- Інженерне, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;

- Пологи (район), Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;

- Нова Каховка (район), Херсонщина. Уточнюється;

- Любимівка, Херсонщина. Уточнюється;

- Херсон (район). Попередньо знищений склад боєприпасів. Уточнюється;

- Горлівка, Донеччина. Уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.Про це повідомили в ЗСУ."Продовжуємо рубрику під назвою – знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби попередньо було демілітаризовано 3 склади БК русні", – йдеться в заяві.Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:- Інженерне, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;- Пологи (район), Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;- Нова Каховка (район), Херсонщина. Уточнюється;- Любимівка, Херсонщина. Уточнюється;- Херсон (район). Попередньо знищений склад боєприпасів. Уточнюється;- Горлівка, Донеччина. Уточнюється.

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