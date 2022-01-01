Росіяни обстріляли Харківщину: є загибла





Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.



Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли м. Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району.



В Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років.



В Донці поранення отримав 49-річний чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок обстрілів Харківщини у суботу, 27 серпня, загинула жінка та поранено чоловіка.Про це повідомив голова Харківської ОВАСьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли м. Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району.В Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років.В Донці поранення отримав 49-річний чоловік.

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