Росіяни обстріляли Харківщину: є загибла

Росіяни обстріляли Харківщину: є загибла
Внаслідок обстрілів Харківщини у суботу, 27 серпня, загинула жінка та поранено чоловіка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли м. Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району.

В Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років.

В Донці поранення отримав 49-річний чоловік.

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Теги: Харківщина, обстріли, Росія
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