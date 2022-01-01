Скільки військових Росія планує мобілізувати для боїв в Україні





Про це повідомляє Вадима Скибицького в ефірі національного телемарафону.



Росія вже залучила до війни проти України близько 160 тисяч військовослужбовців, не рахуючи Росгвардії.



"Вони застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Бойового армійського резерву країни" (БАРС). Вони їх зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб заповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", - сказав він.



За словами представника ГУР, сьогодні Росія "має значні проблеми в комплектуванні збройних сил".



"Час іде, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе це (мобілізація більшої кількості осіб у РФ - ред.)? Мабуть, все ж немає. Тому, що моральний стан військовослужбовців, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав ЗС РФ все менше охочих", - сказав Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія планує додатково збільшити чисельність армії для повномасштабної війни в Україні ще на 90 тисяч осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборонив ефірі національного телемарафону.Росія вже залучила до війни проти України близько 160 тисяч військовослужбовців, не рахуючи Росгвардії."Вони застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Бойового армійського резерву країни" (БАРС). Вони їх зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб заповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", - сказав він.За словами представника ГУР, сьогодні Росія "має значні проблеми в комплектуванні збройних сил"."Час іде, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе це (мобілізація більшої кількості осіб у РФ - ред.)? Мабуть, все ж немає. Тому, що моральний стан військовослужбовців, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав ЗС РФ все менше охочих", - сказав Скібіцький.

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