Добрі новини від ВолиньPost за 27 серпня
Сьогодні, 23:35
В Україні досі триває жорстока війна. Щоправда, українці і українки щодня доводять росіянам, що вдертися у нашу домівку було поганою ідеєю. А Україні доводять, що ради неї готові на все і підтверджують це добрими вчинками.
Тому ми щодня маємо добрі новини. Сьогодні, 27 серпня, писали про таке:
Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми
Усього через портал "Дія" на отримання мікрогранту від волинян надійшли 253 заяви, схвалили орієнтовно 30.
Підприємниця Богдана Мельничук – одна з тих, хто отримав гроші від держави на поліпшення власної справи. Жінка займається виготовленням декору із повітряних кульок. Для участі у відборі на фінансування, – каже Богдана Мельничук, – зареєструвалася і подала документи через мобільний додаток "Дія" у програмі "єРобота". У своєму бізнес-плані прописала створення двох робочих місць.
"Мій бізнес-план розрахований на 242 тисячі гривень. У ньому прописаний апгрейд бізнесу, а також один з нових напрямків", – розповіла підприємиця.
У «Pizza DAVI» – смачний розіграш*
Піца без бортиків і лотерейний білет у кожній коробці. Доставка «Pizza DAVI», що у Луцьку, продовжує дивувати і анонсує смачний розіграш.
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ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 27 серпня ЗСУ уже знищили близько 46500 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 46500 (+250) осіб,
танків ‒ 1939 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3) од,
артилерійських систем – 1045 (+5) од,
РСЗВ - 274 (+2) од,
засобів ППО - 148 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 202 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
крилатих ракет - 196 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
спеціальної техніки - 99 (+0).
У Луцьку таки демонтували радянську зірку на меморіалі. ВІДЕО
Зірку із 40-метрового обеліска зрізали невеликими шматками протягом трьох днів. Її вага – 300 кілограмів. Метал, з якого вона виготовлена, а це за кольором – латунь, зберігатиметься на КП «Луцькспецкомунтранс».
На Волині ще триває процес декомунізації. Загалом в області мають перейменувати понад 800 вулиць. З них – близько ста – у Луцьку.
85-річний українець продав квартиру, щоб допомогти воїнам ЗСУ
Мешканець Сум, 85-річний Микола Іванович, продав нерухомість і передав 35 тисяч доларів (близько 1,4 млн гривень) на допомогу Збройним силам України.
У Громадському фонді "Суми", кажуть, що ці кошти витратять на окрему цільову закупівлю для ЗСУ. Поки що фонд веде консультації з військовими, аби з'ясувати їхні потреби на сьогодні.
У Луцьку біля Нового ринку оновлять зупинку
У Луцьку на вулиці Окружній до 30 листопада відремонтують посадковий майданчик зупинки громадського транспорту «Новий ринок».
Заплановано такі роботи: розбирання покриттів покрівлі з полікарбонатних листів, очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами за два рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож, просте фарбування колером олійним стін по дереву, улаштування покриття з полікарбонатних листів, прибирання сміття на узбіччях, у смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі.
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Тому ми щодня маємо добрі новини. Сьогодні, 27 серпня, писали про таке:
Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми
Усього через портал "Дія" на отримання мікрогранту від волинян надійшли 253 заяви, схвалили орієнтовно 30.
Підприємниця Богдана Мельничук – одна з тих, хто отримав гроші від держави на поліпшення власної справи. Жінка займається виготовленням декору із повітряних кульок. Для участі у відборі на фінансування, – каже Богдана Мельничук, – зареєструвалася і подала документи через мобільний додаток "Дія" у програмі "єРобота". У своєму бізнес-плані прописала створення двох робочих місць.
"Мій бізнес-план розрахований на 242 тисячі гривень. У ньому прописаний апгрейд бізнесу, а також один з нових напрямків", – розповіла підприємиця.
У «Pizza DAVI» – смачний розіграш*
Піца без бортиків і лотерейний білет у кожній коробці. Доставка «Pizza DAVI», що у Луцьку, продовжує дивувати і анонсує смачний розіграш.
Аби дізнатися про умови участі та призи, натисніть на заголовок
ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 27 серпня ЗСУ уже знищили близько 46500 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 46500 (+250) осіб,
танків ‒ 1939 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3) од,
артилерійських систем – 1045 (+5) од,
РСЗВ - 274 (+2) од,
засобів ППО - 148 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 202 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
крилатих ракет - 196 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
спеціальної техніки - 99 (+0).
У Луцьку таки демонтували радянську зірку на меморіалі. ВІДЕО
Зірку із 40-метрового обеліска зрізали невеликими шматками протягом трьох днів. Її вага – 300 кілограмів. Метал, з якого вона виготовлена, а це за кольором – латунь, зберігатиметься на КП «Луцькспецкомунтранс».
На Волині ще триває процес декомунізації. Загалом в області мають перейменувати понад 800 вулиць. З них – близько ста – у Луцьку.
85-річний українець продав квартиру, щоб допомогти воїнам ЗСУ
Мешканець Сум, 85-річний Микола Іванович, продав нерухомість і передав 35 тисяч доларів (близько 1,4 млн гривень) на допомогу Збройним силам України.
У Громадському фонді "Суми", кажуть, що ці кошти витратять на окрему цільову закупівлю для ЗСУ. Поки що фонд веде консультації з військовими, аби з'ясувати їхні потреби на сьогодні.
У Луцьку біля Нового ринку оновлять зупинку
У Луцьку на вулиці Окружній до 30 листопада відремонтують посадковий майданчик зупинки громадського транспорту «Новий ринок».
Заплановано такі роботи: розбирання покриттів покрівлі з полікарбонатних листів, очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами за два рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож, просте фарбування колером олійним стін по дереву, улаштування покриття з полікарбонатних листів, прибирання сміття на узбіччях, у смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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