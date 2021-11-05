Скільки від початку року Луцьк заробив на туризмі





Про це розповіла Катерина Теліпська.



Від початку повномасштабної війни надходження від туристів суттєво зменшилися.



"Практично від березня і дотепер управління надає безоплатний екскурсійний супровід для приїжджих. Це зумовлено тим, що обласний центр Волині став прихистком для великої кількості переселенців", – зазначила Катерина Теліпська.



Також начальниця міського управління туризму та промоції, зараз у Луцьку влаштували акцію "Подаруй екскурсію солдатові", в рамках якої усі українські військові, які лікуються у місцевих шпиталях, мають змогу відвідувати туристичні місцини Луцька безоплатно.



"Якщо військовий неспроможний відвідувати екскурсію, то фахівець безпосередньо може приїхати до медустанови, та розповісти про туристичний Луцьк", – додала Катерина Теліпська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За майже вісім місяців цього року до міського бюджету Луцька надійшло майже пів мільйона гривень туристичного збору.Про це розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоціїВід початку повномасштабної війни надходження від туристів суттєво зменшилися."Практично від березня і дотепер управління надає безоплатний екскурсійний супровід для приїжджих. Це зумовлено тим, що обласний центр Волині став прихистком для великої кількості переселенців", – зазначила Катерина Теліпська.Також начальниця міського управління туризму та промоції, зараз у Луцьку влаштували акцію "Подаруй екскурсію солдатові", в рамках якої усі українські військові, які лікуються у місцевих шпиталях, мають змогу відвідувати туристичні місцини Луцька безоплатно."Якщо військовий неспроможний відвідувати екскурсію, то фахівець безпосередньо може приїхати до медустанови, та розповісти про туристичний Луцьк", – додала Катерина Теліпська.

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