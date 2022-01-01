Відомо, які ракети запускають по Україні з території Білорусі
Сьогодні, 20:27
Наразі на території Білорусі розміщено один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер". Саме він здійснює ракетні пуски. А також три дивізіони C-400, С-300.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
"Ми бачили, коли зовсім нещодавно зенітними ракетами комплексу C-300 обстрілювалася Чернігівська область", - розповів Скібіцький.
За його словами, основне завдання цих ЗРК - це захист повітряного простору, а також завдання ударів по наземних цілях, бо мають ракети, переобладнані на "земля - земля".
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"Ми бачимо, як вони активно працюють, коли на територію Білорусі заходять бомбардувальники Ту-22, C-400 здійснюють прикриття цих бомбардувальників", - пояснив представник ГУР.
Він каже: хоч і точність їх низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу, цивільному населенню. Справа у тому, що бойова частина цих ракет містить орієнтовно шість тисяч маленьких осколків, які вони розлітаються і загрожують будь-якому об'єкту на їхньому шляху.
"Повітряний компонент - це бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести крилаті ракети повітряного базування - ті ж самі X-22, якими були обстріляні наші території, зокрема Шепетівка.Це реальна загроза, яка є на високому рівні", - додав Скібіцький.
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Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
"Ми бачили, коли зовсім нещодавно зенітними ракетами комплексу C-300 обстрілювалася Чернігівська область", - розповів Скібіцький.
За його словами, основне завдання цих ЗРК - це захист повітряного простору, а також завдання ударів по наземних цілях, бо мають ракети, переобладнані на "земля - земля".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГУР розповіли, коли чекати вирішального періоду у війні
"Ми бачимо, як вони активно працюють, коли на територію Білорусі заходять бомбардувальники Ту-22, C-400 здійснюють прикриття цих бомбардувальників", - пояснив представник ГУР.
Він каже: хоч і точність їх низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу, цивільному населенню. Справа у тому, що бойова частина цих ракет містить орієнтовно шість тисяч маленьких осколків, які вони розлітаються і загрожують будь-якому об'єкту на їхньому шляху.
"Повітряний компонент - це бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести крилаті ракети повітряного базування - ті ж самі X-22, якими були обстріляні наші території, зокрема Шепетівка.Це реальна загроза, яка є на високому рівні", - додав Скібіцький.
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