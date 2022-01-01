У ГУР розповіли, коли чекати вирішального періоду у війні





Про це Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.



"Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови – це вересень-жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться….



Тому за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо будуть йти турбуючі бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України. Друге – це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій", - зазначив Скібіцький.



Розвідка прогнозує, що бойові дії взимку можуть бути не такі активні. Водночас окупанти продовжать тримати свої батальйонні тактичні групи також і біля кордонів з Сумською та Чернігівською областями, щоб обстрілювати українські території, тримати у напрузі населення і відволікати на себе сили та засоби ЗСУ.



Водночас Скібіцький висловив надію, що ті заходи, які планує Україна, будуть мати успіх, і ЗСУ зірвуть плани Росії і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону.



"Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які ми маємо, нам допомога надходить, ми плануємо бойові дії. Ми вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу.



І сам моральний стан російських військ змінюється – це зовсім інше, ніж те, що було на початку березня, коли вони маршем йшли на нашу територію", - зауважив представник ГУР.



За даними розвідки, укомплектованість деяких підрозділів РФ, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%. Ця цифра – нижче будь-яких необхідних показників.



При цьому Москві не вдається втілити плани щодо набору на контрактну службу і щодо добровільного набору – вони не виконуються більш ніж на 50%.



Скібіцький зазначив, що, можливо, прийде такий момент, що Росії доведеться оголошувати повну мобілізацію, щоб досягти запланованих цілей у війні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міноборони вважає, що нинішня осінь буде вирішальним періодом у війні, зимовий період буде складним, але вірить, заплановані Україною заходи будуть успішними і плани ворога вдасться зірвати.Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українив інтерв’ю РБК-Україна."Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови – це вересень-жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться….Тому за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо будуть йти турбуючі бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України. Друге – це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій", - зазначив Скібіцький.Розвідка прогнозує, що бойові дії взимку можуть бути не такі активні. Водночас окупанти продовжать тримати свої батальйонні тактичні групи також і біля кордонів з Сумською та Чернігівською областями, щоб обстрілювати українські території, тримати у напрузі населення і відволікати на себе сили та засоби ЗСУ.Водночас Скібіцький висловив надію, що ті заходи, які планує Україна, будуть мати успіх, і ЗСУ зірвуть плани Росії і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону."Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які ми маємо, нам допомога надходить, ми плануємо бойові дії. Ми вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу.І сам моральний стан російських військ змінюється – це зовсім інше, ніж те, що було на початку березня, коли вони маршем йшли на нашу територію", - зауважив представник ГУР.За даними розвідки, укомплектованість деяких підрозділів РФ, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%. Ця цифра – нижче будь-яких необхідних показників.При цьому Москві не вдається втілити плани щодо набору на контрактну службу і щодо добровільного набору – вони не виконуються більш ніж на 50%.Скібіцький зазначив, що, можливо, прийде такий момент, що Росії доведеться оголошувати повну мобілізацію, щоб досягти запланованих цілей у війні.

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