За минулу добу волинські рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
Сьогодні, 11:54
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували три пожежі у житловому секторі Луцького району, двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт та знешкодили 4 боєприпаси часів минулої війни.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Зокрема у селах Полюхно та Гірка Полонка загасили пожежі господарських споруд, а у селі Бодячів - стіжок соломи.
Двічі виїжджали на ліквідацію гнізд небезпечних комах - шершнів у тому ж Луцькому районі.
Окрім цього, працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України у Волинській області вилучили та знищили 4 боєприпаси часів Другої Світової війни, виявлені під час сільськогосподарських робіт у полях Ковельського та Володимирівського районів.
Сапери ДСНС індентифікували їх як дві фугасні авіаційні бомби вагою 50 кілограмів, одна мінометна 82-міліметрова міна та один артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Зокрема у селах Полюхно та Гірка Полонка загасили пожежі господарських споруд, а у селі Бодячів - стіжок соломи.
Двічі виїжджали на ліквідацію гнізд небезпечних комах - шершнів у тому ж Луцькому районі.
Окрім цього, працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України у Волинській області вилучили та знищили 4 боєприпаси часів Другої Світової війни, виявлені під час сільськогосподарських робіт у полях Ковельського та Володимирівського районів.
Сапери ДСНС індентифікували їх як дві фугасні авіаційні бомби вагою 50 кілограмів, одна мінометна 82-міліметрова міна та один артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів.
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