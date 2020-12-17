За минулу добу волинські рятувальники загасили три пожежі. ФОТО





Про це



Зокрема у селах Полюхно та Гірка Полонка загасили пожежі господарських споруд, а у селі Бодячів - стіжок соломи.

Двічі виїжджали на ліквідацію гнізд небезпечних комах - шершнів у тому ж Луцькому районі.



Окрім цього, працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України у Волинській області вилучили та знищили 4 боєприпаси часів Другої Світової війни, виявлені під час сільськогосподарських робіт у полях Ковельського та Володимирівського районів.



Сапери ДСНС індентифікували їх як дві фугасні авіаційні бомби вагою 50 кілограмів, одна мінометна 82-міліметрова міна та один артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу волинські рятувальники ліквідували три пожежі у житловому секторі Луцького району, двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт та знешкодили 4 боєприпаси часів минулої війни.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Зокрема у селах Полюхно та Гірка Полонка загасили пожежі господарських споруд, а у селі Бодячів - стіжок соломи.Двічі виїжджали на ліквідацію гнізд небезпечних комах - шершнів у тому ж Луцькому районі.Окрім цього, працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України у Волинській області вилучили та знищили 4 боєприпаси часів Другої Світової війни, виявлені під час сільськогосподарських робіт у полях Ковельського та Володимирівського районів.Сапери ДСНС індентифікували їх як дві фугасні авіаційні бомби вагою 50 кілограмів, одна мінометна 82-міліметрова міна та один артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів.

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