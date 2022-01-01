ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 27 серпня ЗСУ уже знищили близько 46500 окупантів, 1939 ворожих танків та 4254 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 46500 (+250) осіб,
танків ‒ 1939 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3) од,
артилерійських систем – 1045 (+5) од,
РСЗВ - 274 (+2) од,
засобів ППО - 148 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 202 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
крилатих ракет - 196 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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