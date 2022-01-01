ЗСУ знищили за добу 250 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно склали:



особового складу - близько 46500 (+250) осіб,

танків ‒ 1939 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3) од,

артилерійських систем – 1045 (+5) од,

РСЗВ - 274 (+2) од,

засобів ППО - 148 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,

спеціальної техніки - 99 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.



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