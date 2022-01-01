Росія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки, – СтратКом ЗСУ

Росія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки, – СтратКом ЗСУ
Росія перекидає до окупованого Криму свою важку військову техніку.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в телеграмі.

«Схоже, кацапи вирішили повністю помножити свою армію на 0. Кацапія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Вона була помічена біля Кримського мосту», - йдеться в повідомленні.

У колоні було помічено таку техніку: танки Т-72 і Т-80; 152-мм та 122-мм 2С19 Мста-С та Гвоздика; бойові машини піхоти, вантажівки, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом; інженерно-саперні машини.


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Теги: СтратКом, ворожа техніка, Крим
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