Росія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки, – СтратКом ЗСУ
Сьогодні, 11:29
Росія перекидає до окупованого Криму свою важку військову техніку.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в телеграмі.
«Схоже, кацапи вирішили повністю помножити свою армію на 0. Кацапія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Вона була помічена біля Кримського мосту», - йдеться в повідомленні.
У колоні було помічено таку техніку: танки Т-72 і Т-80; 152-мм та 122-мм 2С19 Мста-С та Гвоздика; бойові машини піхоти, вантажівки, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом; інженерно-саперні машини.
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Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в телеграмі.
«Схоже, кацапи вирішили повністю помножити свою армію на 0. Кацапія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Вона була помічена біля Кримського мосту», - йдеться в повідомленні.
У колоні було помічено таку техніку: танки Т-72 і Т-80; 152-мм та 122-мм 2С19 Мста-С та Гвоздика; бойові машини піхоти, вантажівки, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом; інженерно-саперні машини.
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