Росія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки, – СтратКом ЗСУ





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«Схоже, кацапи вирішили повністю помножити свою армію на 0. Кацапія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Вона була помічена біля Кримського мосту», - йдеться в повідомленні.



У колоні було помічено таку техніку: танки Т-72 і Т-80; 152-мм та 122-мм 2С19 Мста-С та Гвоздика; бойові машини піхоти, вантажівки, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом; інженерно-саперні машини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія перекидає до окупованого Криму свою важку військову техніку.Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в телеграмі.«Схоже, кацапи вирішили повністю помножити свою армію на 0. Кацапія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Вона була помічена біля Кримського мосту», - йдеться в повідомленні.У колоні було помічено таку техніку: танки Т-72 і Т-80; 152-мм та 122-мм 2С19 Мста-С та Гвоздика; бойові машини піхоти, вантажівки, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом; інженерно-саперні машини.

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