У «Pizza DAVI» – смачний розіграш*
Сьогодні, 09:55
Піца без бортиків і лотерейний білет у кожній коробці. Доставка «Pizza DAVI», що у Луцьку, продовжує дивувати і анонсує смачний розіграш.
Власник піцерії Володимир Олексюк каже: комусь така ініціатива може здатися ідеєю «минулого століття», утім мета лотереї – не просто залучити нових клієнтів, а додати крапельку позитиву у життя замовників.
«Ми хотіли, аби клієнт зайвий раз усміхнувся і так щиро по-дитячому зрадів. Лотерейний білет кладемо у кожну коробку піци, тобто замовивши три – отримуєте стільки ж щасливих папірців», – пояснює пан Володимир.
Що можна виграти?
– Знижку – 5%,
– 10%,
– 15%,
– 20%,
– 25%,
– піцу 30 см на вибір,
– піцу 40 см на вибір.
Близько 1000 лучан уже виграли і скористалися своїми подарунками.
*Застосувати знижку можна при наступному замовленні.
Які умови участі?
Замовити піцу, дістати папірець і потягнути за краєчок захисний стікер. У разі виграшу – зателефонувати за номером 0 (50) 065 00 32 або 0 (96) 068 09 96, повідомити номер білета та інформацію на ньому.
«Замовивши піцу, ви гарантовано знайдете безкоштовний білет у кожній коробці. Також лотерейку можна придбати окремо за адресою місто Луцьк, проспект Молоді, 15», – додає Володимир Олексюк.
Зауважимо, окрім розіграшу, у «Pizza DAVI» діють й інші акції. Наприклад, сет «Стандарт», що складається із трьох піц, діаметром 30 см, можна замовити лише за 399 грн. Сет «XXL» (3 піци по 40 см) – 599 грн.
Нагадаємо, «Pizza DAVI» – це перша у Луцьку піца без бортиків. Асортимент «Pizza DAVI» налічує 17 видів, усі – авторські.
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Власник піцерії Володимир Олексюк каже: комусь така ініціатива може здатися ідеєю «минулого століття», утім мета лотереї – не просто залучити нових клієнтів, а додати крапельку позитиву у життя замовників.
«Ми хотіли, аби клієнт зайвий раз усміхнувся і так щиро по-дитячому зрадів. Лотерейний білет кладемо у кожну коробку піци, тобто замовивши три – отримуєте стільки ж щасливих папірців», – пояснює пан Володимир.
Що можна виграти?
– Знижку – 5%,
– 10%,
– 15%,
– 20%,
– 25%,
– піцу 30 см на вибір,
– піцу 40 см на вибір.
Близько 1000 лучан уже виграли і скористалися своїми подарунками.
*Застосувати знижку можна при наступному замовленні.
Які умови участі?
Замовити піцу, дістати папірець і потягнути за краєчок захисний стікер. У разі виграшу – зателефонувати за номером 0 (50) 065 00 32 або 0 (96) 068 09 96, повідомити номер білета та інформацію на ньому.
«Замовивши піцу, ви гарантовано знайдете безкоштовний білет у кожній коробці. Також лотерейку можна придбати окремо за адресою місто Луцьк, проспект Молоді, 15», – додає Володимир Олексюк.
Зауважимо, окрім розіграшу, у «Pizza DAVI» діють й інші акції. Наприклад, сет «Стандарт», що складається із трьох піц, діаметром 30 см, можна замовити лише за 399 грн. Сет «XXL» (3 піци по 40 см) – 599 грн.
Нагадаємо, «Pizza DAVI» – це перша у Луцьку піца без бортиків. Асортимент «Pizza DAVI» налічує 17 видів, усі – авторські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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