У «Pizza DAVI» – смачний розіграш*

Піца без бортиків і лотерейний білет у кожній коробці. Доставка, що у Луцьку, продовжує дивувати і анонсує смачний розіграш.Власник піцеріїкаже: комусь така ініціатива може здатися ідеєю «минулого століття», утім мета лотереї – не просто залучити нових клієнтів, а додати крапельку позитиву у життя замовників.«Ми хотіли, аби клієнт зайвий раз усміхнувся і так щиро по-дитячому зрадів. Лотерейний білет кладемо у кожну коробку піци, тобто замовивши три – отримуєте стільки ж щасливих папірців», – пояснює пан Володимир.– Знижку – 5%,– 10%,– 15%,– 20%,– 25%,– піцу 30 см на вибір,– піцу 40 см на вибір.Близько 1000 лучан уже виграли і скористалися своїми подарунками.Замовити піцу, дістати папірець і потягнути за краєчок захисний стікер. У разі виграшу – зателефонувати за номеромабо, повідомити номер білета та інформацію на ньому.«Замовивши піцу, ви гарантовано знайдетебілет у кожній коробці. Також лотерейку можназа адресою», – додає Володимир Олексюк.Нагадаємо, «Pizza DAVI» – це. Асортимент «Pizza DAVI» налічує 17 видів, усі – авторські.