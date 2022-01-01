Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування
Сьогодні, 09:46
По районах Дніпропетровської області вночі 27 серпня росіяни 10 разів били з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч інтенсивних обстрілів.
Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.
У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться у дописі.
У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.
На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.
Є пошкодження житла.
По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч інтенсивних обстрілів.
Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.
У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться у дописі.
У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.
На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.
Є пошкодження житла.
По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.
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