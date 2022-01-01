Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування





Про це Валентин Резніченко.



"Ніч інтенсивних обстрілів.



Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.



У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться у дописі.







У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.



На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.



Є пошкодження житла.



По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По районах Дніпропетровської області вночі 27 серпня росіяни 10 разів били з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ніч інтенсивних обстрілів.Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться у дописі.У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.Є пошкодження житла.По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію