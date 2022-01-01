 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування

Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування
По районах Дніпропетровської області вночі 27 серпня росіяни 10 разів били з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч інтенсивних обстрілів.

Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.

У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться у дописі.

Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування


У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Валентин Резніченко, війна, Дніпропетровщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На окупованій Донеччині виявили 21 фільтраційний табір, де утримують та катують українців, – дослідження Єльського університету
26 серпень, 21:10
Готував кадри для СБУ: в Україні на держзраді викрили керівника інституту
26 серпень, 18:25
Лукашенко пригрозив Заходу, що його літаки вже можуть нести ядерну зброю РФ
26 серпень, 18:11
Захищаючи незалежність України, загинув Сергій Лавренчук з Волині
26 серпень, 17:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Pizza DAVI» – смачний розіграш*
Сьогодні, 09:55
Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування
Сьогодні, 09:46
185-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:20
На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок
Сьогодні, 08:00
Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
На Дніпропетровщині російський танк обстріляв комбайни, які молотили зерно На Дніпропетровщині російський танк обстріляв комбайни, які молотили зерно
21 липень, 05:28
Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий
24 квітень, 09:26
Росія завдала 7 ракетних ударів по Дніпропетровщині Росія завдала 7 ракетних ударів по Дніпропетровщині
10 квітень, 09:38
185-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ 185-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Pizza DAVI» – смачний розіграш*
Сьогодні, 09:55
 0
Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування
Сьогодні, 09:46
 0
185-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:20
 0
На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок
Сьогодні, 08:00
 0
Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8