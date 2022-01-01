На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок
Сьогодні, 08:00
На Запорізькій АЕС другий із зупинених у четвер енергоблоків під’єднано до енергомережі, наразі триває набір потужності.
Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
Енергоблок було підʼєднано до мережі у пʼятницю, 26 серпня. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
Раніше у пʼятницю, о 14:04, до мережі підключили перший із зупинених днем раніше енергоблоків.
"Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – підкреслили в Енергоатомі.
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Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
Енергоблок було підʼєднано до мережі у пʼятницю, 26 серпня. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
Раніше у пʼятницю, о 14:04, до мережі підключили перший із зупинених днем раніше енергоблоків.
"Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – підкреслили в Енергоатомі.
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