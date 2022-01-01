На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок





Про це повідомила пресслужба



Енергоблок було підʼєднано до мережі у пʼятницю, 26 серпня. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.



Раніше у пʼятницю, о 14:04, до мережі підключили перший із зупинених днем раніше енергоблоків.



"Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – підкреслили в Енергоатомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запорізькій АЕС другий із зупинених у четвер енергоблоків під’єднано до енергомережі, наразі триває набір потужності.Про це повідомила пресслужба Енергоатома Енергоблок було підʼєднано до мережі у пʼятницю, 26 серпня. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.Раніше у пʼятницю, о 14:04, до мережі підключили перший із зупинених днем раніше енергоблоків."Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – підкреслили в Енергоатомі.

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