На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок
На Запорізькій АЕС другий із зупинених у четвер енергоблоків під’єднано до енергомережі, наразі триває набір потужності.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Енергоблок було підʼєднано до мережі у пʼятницю, 26 серпня. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Раніше у пʼятницю, о 14:04, до мережі підключили перший із зупинених днем раніше енергоблоків.

"Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – підкреслили в Енергоатомі.

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Теги: ЗАЕС, Росія
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