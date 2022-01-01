Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг
Сьогодні, 06:31
Майже тисячу послуг із реєстрації та перереєстрації транспортних засобів надали мобільні сервісні центри МВС у Луцьку за два тижні роботи. Щоб отримати послугу, потрібно записатися онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС.
Про це розповіла Суспільному речниця регіонального сервісного центру Юлія Матящук.
Запис електронної черги, з її слів, відбувається в день візиту і на наступний день. Талон отримує людина, яка буде реєструвати авто. Останній день роботи трьох мобільних сервісних центрів МВС у Луцьку – субота, 27 серпня.
"Прошу громадян реєструватися до електронної черги, брати талончики і відповідно приходити на свою годину і отримувати послуги. Ажіотажу немає. Це допомогло розвантажити роботу сервісного центру МВС", – зазначила спеціалістка регіонального сервісного центру.
Про роботу пересувного сервісного центру дізнався від знайомих водій Юрій Хомич, який реєстрував автомобіль. Говорить: процедура зайняла пів години.
Аби зекономити час, приїхав на реєстрацію авто Сергій Войтюк. Чоловік придбав автівку на луцькому авторинку. "Став на чергу, а зараз проплатив у банку і до години часу я вже впораюся.Це комфорт, бо не буде черг. В Струмівці там черги сумашедші, жива черга вночі займається. А цими мобільними сервісними центрами я задоволений", – каже чоловік.
В одному з мобільних сервісних центрів у Луцьку надають послуги фахівці, які приїхали з Білої Церкви і Києва. Адміністратор Геннадій Швецов розказав, що в перший тиждень роботи були черги, нині ж охочих зареєструвати чи перереєструвати авто меншає.
Зі слів працівника, на початку роботи в Луцьку основною послугою, котру надавали громадянам, була первинна реєстрація транспортного засобу.
"В нас в Білій Церкві менше було автомобілів, які заїхали по нульовому акцизу. У вас прикордонний регіон і тут багато транспорту більше ми здійснювали операцій по первинній реєстрації. В наших регіонах масова реєстрація первинна минула, то в нас зараз перереєстровують автомобілі", – каже адміністратор сервісного центру.
Загалом з 14 березня на Волині, зі слів Юлії Матящук, зареєстрували та перереєстрували більш як 36 тисяч транспортних засобів.
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Про це розповіла Суспільному речниця регіонального сервісного центру Юлія Матящук.
Запис електронної черги, з її слів, відбувається в день візиту і на наступний день. Талон отримує людина, яка буде реєструвати авто. Останній день роботи трьох мобільних сервісних центрів МВС у Луцьку – субота, 27 серпня.
"Прошу громадян реєструватися до електронної черги, брати талончики і відповідно приходити на свою годину і отримувати послуги. Ажіотажу немає. Це допомогло розвантажити роботу сервісного центру МВС", – зазначила спеціалістка регіонального сервісного центру.
Про роботу пересувного сервісного центру дізнався від знайомих водій Юрій Хомич, який реєстрував автомобіль. Говорить: процедура зайняла пів години.
Аби зекономити час, приїхав на реєстрацію авто Сергій Войтюк. Чоловік придбав автівку на луцькому авторинку. "Став на чергу, а зараз проплатив у банку і до години часу я вже впораюся.Це комфорт, бо не буде черг. В Струмівці там черги сумашедші, жива черга вночі займається. А цими мобільними сервісними центрами я задоволений", – каже чоловік.
В одному з мобільних сервісних центрів у Луцьку надають послуги фахівці, які приїхали з Білої Церкви і Києва. Адміністратор Геннадій Швецов розказав, що в перший тиждень роботи були черги, нині ж охочих зареєструвати чи перереєструвати авто меншає.
Зі слів працівника, на початку роботи в Луцьку основною послугою, котру надавали громадянам, була первинна реєстрація транспортного засобу.
"В нас в Білій Церкві менше було автомобілів, які заїхали по нульовому акцизу. У вас прикордонний регіон і тут багато транспорту більше ми здійснювали операцій по первинній реєстрації. В наших регіонах масова реєстрація первинна минула, то в нас зараз перереєстровують автомобілі", – каже адміністратор сервісного центру.
Загалом з 14 березня на Волині, зі слів Юлії Матящук, зареєстрували та перереєстрували більш як 36 тисяч транспортних засобів.
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