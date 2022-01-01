Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг

Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг
Майже тисячу послуг із реєстрації та перереєстрації транспортних засобів надали мобільні сервісні центри МВС у Луцьку за два тижні роботи. Щоб отримати послугу, потрібно записатися онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС.

Про це розповіла Суспільному речниця регіонального сервісного центру Юлія Матящук.

Запис електронної черги, з її слів, відбувається в день візиту і на наступний день. Талон отримує людина, яка буде реєструвати авто. Останній день роботи трьох мобільних сервісних центрів МВС у Луцьку – субота, 27 серпня.

"Прошу громадян реєструватися до електронної черги, брати талончики і відповідно приходити на свою годину і отримувати послуги. Ажіотажу немає. Це допомогло розвантажити роботу сервісного центру МВС", – зазначила спеціалістка регіонального сервісного центру.

Про роботу пересувного сервісного центру дізнався від знайомих водій Юрій Хомич, який реєстрував автомобіль. Говорить: процедура зайняла пів години.
Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг

Аби зекономити час, приїхав на реєстрацію авто Сергій Войтюк. Чоловік придбав автівку на луцькому авторинку. "Став на чергу, а зараз проплатив у банку і до години часу я вже впораюся.Це комфорт, бо не буде черг. В Струмівці там черги сумашедші, жива черга вночі займається. А цими мобільними сервісними центрами я задоволений", – каже чоловік.
Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг

В одному з мобільних сервісних центрів у Луцьку надають послуги фахівці, які приїхали з Білої Церкви і Києва. Адміністратор Геннадій Швецов розказав, що в перший тиждень роботи були черги, нині ж охочих зареєструвати чи перереєструвати авто меншає.

Зі слів працівника, на початку роботи в Луцьку основною послугою, котру надавали громадянам, була первинна реєстрація транспортного засобу.

"В нас в Білій Церкві менше було автомобілів, які заїхали по нульовому акцизу. У вас прикордонний регіон і тут багато транспорту більше ми здійснювали операцій по первинній реєстрації. В наших регіонах масова реєстрація первинна минула, то в нас зараз перереєстровують автомобілі", – каже адміністратор сервісного центру.


Загалом з 14 березня на Волині, зі слів Юлії Матящук, зареєстрували та перереєстрували більш як 36 тисяч транспортних засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, мобільні центри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг
Сьогодні, 06:31
Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми
Сьогодні, 05:16
Де можуть бути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених
Сьогодні, 04:03
Волинянин захворів на ботулізм
Сьогодні, 02:00
Горіховий Спас 2022: що потрібно святити у церкві
Сьогодні, 01:06
Схожі новини
27 серпня на Волині: гортаючи календар 27 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У студентки луцького вишу діагностували розсіяний склероз: необхідні кошти на лікування У студентки луцького вишу діагностували розсіяний склероз: необхідні кошти на лікування
26 серпень, 22:15
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 серпня
26 серпень, 20:00
У Луцьку розпочали оновлювати сміттєві контейнери У Луцьку розпочали оновлювати сміттєві контейнери
26 серпень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мобільні сервісні центри в Луцьку за два тижні оформили майже тисячу автопослуг
Сьогодні, 06:31
 0
Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми
Сьогодні, 05:16
 0
Де можуть бути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених
Сьогодні, 04:03
 0
Волинянин захворів на ботулізм
Сьогодні, 02:00
 0
Горіховий Спас 2022: що потрібно святити у церкві
Сьогодні, 01:06
 0
Медіа
відео
1/8