Де можуть бути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених





Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Настоящего времени», пише



«Я звернувся з пропозицією, щоб російська сторона почала процедуру видачі тіл загиблих родичам у нас, в Україні, щоб я був допущений до наших поранених хлопців. Нічого не було зроблено» - зазначив він.



Лубінець додав, що російська сторона ігнорує абсолютно всі звернення України з вимогами віддати тіла страчених військовополонених.



«Зараз у нас є єдина інформація, що, можливо, тіла знаходяться в Маріуполі. Частина - в Маріуполі, частина – в Донецьку. А поранені військовослужбовці, за нашою інформацією, знаходяться в Донецьку» - підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тіла українських військовополонених солдатів, які були вбиті російськими окупантами під час терористичного акту в Оленівці, росіяни можуть ховати в тимчасово окупованих Маріуполі та Донецьку.Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людинив ефірі «Настоящего времени», пише Слово і Діло. «Я звернувся з пропозицією, щоб російська сторона почала процедуру видачі тіл загиблих родичам у нас, в Україні, щоб я був допущений до наших поранених хлопців. Нічого не було зроблено» - зазначив він.Лубінець додав, що російська сторона ігнорує абсолютно всі звернення України з вимогами віддати тіла страчених військовополонених.«Зараз у нас є єдина інформація, що, можливо, тіла знаходяться в Маріуполі. Частина - в Маріуполі, частина – в Донецьку. А поранені військовослужбовці, за нашою інформацією, знаходяться в Донецьку» - підсумував він.

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