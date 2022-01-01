Горіховий Спас 2022: що потрібно святити у церкві





Про це пише



Горіховий Спас отримав таку назву, оскільки у цей період дозрівають горіхи. А ще в народі це свято символізує закінчення літа і початок осені. До того ж Горіховим Спасом завершується двотижневий Успенський піст, тож у цей день можна вживати будь-яку їжу.



Крім традиційних горіхових плодів, до церкви несуть горіхове листя та гілки, а згодом з них виготовляють цілющі настоянки та інші напої. А у стародавні часи люди несли до храму полотно, льон і прядиво. Пізніше ці речі використовували за призначенням.



Зараз традиції дещо змінилися і для освячення несуть:



- мед;

- горіхи;

- виноград;

- яблука;

- цілющі настоянки;

- хліб і різноманітну випічку.



Також у цей день господині випікають різні хлібобулочні вироби й страви з горіхів. Оскільки Успенський піст завершується, то можна подавати до столу рибу і м'ясо, але головними продуктами все-таки залишаються горіхи, яблука і мед.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Третій Спас в Україні відзначають 29 серпня. За традицією у цей день віряни приносять до храму на освячення хліб і горіх, а також плоди нового врожаю. Ми підготували для вас детальну інформацію, що ще треба освячувати в храмі.Про це пише 24 канал. Горіховий Спас отримав таку назву, оскільки у цей період дозрівають горіхи. А ще в народі це свято символізує закінчення літа і початок осені. До того ж Горіховим Спасом завершується двотижневий Успенський піст, тож у цей день можна вживати будь-яку їжу.Крім традиційних горіхових плодів, до церкви несуть горіхове листя та гілки, а згодом з них виготовляють цілющі настоянки та інші напої. А у стародавні часи люди несли до храму полотно, льон і прядиво. Пізніше ці речі використовували за призначенням.Зараз традиції дещо змінилися і для освячення несуть:- мед;- горіхи;- виноград;- яблука;- цілющі настоянки;- хліб і різноманітну випічку.Також у цей день господині випікають різні хлібобулочні вироби й страви з горіхів. Оскільки Успенський піст завершується, то можна подавати до столу рибу і м'ясо, але головними продуктами все-таки залишаються горіхи, яблука і мед.

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