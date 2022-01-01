Горіховий Спас 2022: що потрібно святити у церкві

Горіховий Спас 2022: що потрібно святити у церкві
Третій Спас в Україні відзначають 29 серпня. За традицією у цей день віряни приносять до храму на освячення хліб і горіх, а також плоди нового врожаю. Ми підготували для вас детальну інформацію, що ще треба освячувати в храмі.

Про це пише 24 канал.

Горіховий Спас отримав таку назву, оскільки у цей період дозрівають горіхи. А ще в народі це свято символізує закінчення літа і початок осені. До того ж Горіховим Спасом завершується двотижневий Успенський піст, тож у цей день можна вживати будь-яку їжу.

Крім традиційних горіхових плодів, до церкви несуть горіхове листя та гілки, а згодом з них виготовляють цілющі настоянки та інші напої. А у стародавні часи люди несли до храму полотно, льон і прядиво. Пізніше ці речі використовували за призначенням.

Зараз традиції дещо змінилися і для освячення несуть:

- мед;
- горіхи;
- виноград;
- яблука;
- цілющі настоянки;
- хліб і різноманітну випічку.

Також у цей день господині випікають різні хлібобулочні вироби й страви з горіхів. Оскільки Успенський піст завершується, то можна подавати до столу рибу і м'ясо, але головними продуктами все-таки залишаються горіхи, яблука і мед.


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Теги: Горіхвий Спас
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