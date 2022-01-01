Історії, що надихають, або Добрі новини він ВолиньPost за 26 серпня

Кіпр може передати Україні системи протиповітряної оборони. Це стало можливим після угоди з Ізраїлем на купівлю системи ППО "Залізний купол".Ця угода дає США змогу переконати Нікосію передати Україні свої ППО. Кіпр зараз має системи 9К330 "Тор" малої дальності, 9К37 "Бук" середньої дальності дії та французькі ракети малої дальності Mistral.Україна отримала від Тайваню 800 безпілотників-бомбардувальників ближнього радіусу дії Revolver 860.Дрон скидає снаряди завдяки барабану, що обертається, як у револьвера. Безпілотник Revolver 860 може нести до восьми 60-міліметрових мінометних снарядів на відстань до 20 кілометрів.Рідні братита їхній двоюрідний брат Дмитро Козіки — мужні воїни, котрі боронять нашу землю та успішно нищать загарбника на південному та східному напрямках.Коли в лютому в Україні прогриміли перші вибухи, всі троє, сповнені ентузіазму, поспішили до військкомату, аби добровільно вступити до лав Збройних сил. Чоловіки служать у різних бригадах, втім підтримують зв’язок, піклуються один про одного.Волинянкаготує чаї з лікарських трав і згодом передає запашні передачі для захисників України. Чаї з Рожища вже куштували воїни у Бахмуті, Соледарі, Покровську та інших населених пунктах.Рожищанка збирає та висушує багато інгрідієнтів, які згодом стануть запашим та тонізуючим напоєм. М’ята, ромашка, чебрець, меліса, липа, чорнобривці, лаванда, листя та ягоди смородини, чорниці, апельсинова та лимонова цедра і багато-багато іншого, аби військовим було смачно і корисно.Ідея пожертвувати свій автомобіль для ЗСУ у сім’їтаз’явилася після того, як місцеві активісти почали збирати на фронт продукти харчування. На сімейній раді вирішили, що цього замало. Старенький УАЗик, незважаючи на свій вік, на ходу, має хорошу прохідність.Зателефонували волонтерам, і через деякий час хлопці вже були в їхньому обійсті. Відразу сказали, що служитиме авто в 100 -у батальйоні 40-ї бригади, який несе службу в «гарячих» точках України. А звіт про його «роботу» зніматимуть на відео й публікуватимуть у соцмережах.Отакої! Мінус 400 орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:- особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 936 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,- артилерійських систем – 1040 (+3) од,- РСЗВ – 272 (+0) од,- засобів ППО – 148 (+0) од,- літаків – 234 (+0) од,- гелікоптерів – 202 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),- крилатих ракет – 196 (+0),- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,- спеціальної техніки – 99 (+0).Донецький національний технічний університет – виш зі столітньою історією. Професійний викладацький склад, потужне студентське самоврядування та сучасна матеріально-технічна база – запорука гарної репутації та передової позиції у рейтингах українських закладів вищої освіти. Щоправда, нині він – не на Донеччині, а у Луцьку.Мінус 200 рашистів-"ВДВшників": у Кадіївці "прилетіло" в готель, де з 2014 року базувалися окупанти. У тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу рашистів, яку вони облаштували у готелі «Донбас». Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ РФ.– 52 роки. Чоловік мешкає у селі Гать, що у Торчинській громаді. Має чимале господарство і щиро захоплюється тим, чим займається. Окрім буденних справ, має ще одну – улюблену. До початку повномасштабної війни придбав коптилку та вудив м’ясо. Полюбилися копченості і родині, і друзям, а тепер уже й українським воїнам. Сидіти, склавши руки, поки хлопці віддають своє життя за Батьківщину, – не може і не хоче. Працювати заради перемоги, каже, – мусить кожен.Пів року чоловік активно волонтерить. За увесь час передав бійцям близько півтори тонни м’яса та щонайменше півтори тисячі банок тушонок і каш. Розповідати про добрі діла журналістам соромився, утім врешті таки погодився.