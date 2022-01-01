Волинянка готує для військових унікальні трав’яні чаї в пакетиках. ВІДЕО

Тетяна Вознюк готує чаї з лікарських трав і згодом передає запашні передачі для захисників України.



Чаї з Рожища вже куштували воїни у Бахмуті, Соледарі, Покровську та інших населених пунктах, - йдеться в сюжеті



Рожищанка збирає та висушує багато інгрідієнтів, які згодом стануть запашим та тонізуючим напоєм. М’ята, ромашка, чебрець, меліса, липа, чорнобривці, лаванда, листя та ягоди смородини, чорниці, апельсинова та лимонова цедра і багато-багато іншого, аби військовим було смачно і корисно.



Для зручності та економії часу, щоб воїни не цідили чай, жінка фасує запашні трави у льонові пакетики.





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