Волинянка готує для військових унікальні трав’яні чаї в пакетиках. ВІДЕО

Волинянка готує для військових унікальні трав’яні чаї в пакетиках. ВІДЕО
Волинянка Тетяна Вознюк готує чаї з лікарських трав і згодом передає запашні передачі для захисників України.

Чаї з Рожища вже куштували воїни у Бахмуті, Соледарі, Покровську та інших населених пунктах, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Рожищанка збирає та висушує багато інгрідієнтів, які згодом стануть запашим та тонізуючим напоєм. М’ята, ромашка, чебрець, меліса, липа, чорнобривці, лаванда, листя та ягоди смородини, чорниці, апельсинова та лимонова цедра і багато-багато іншого, аби військовим було смачно і корисно.

Для зручності та економії часу, щоб воїни не цідили чай, жінка фасує запашні трави у льонові пакетики.


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Теги: Волинь, Рожище, волонтерство, ЗСУ, допомога
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