Стало відомо, про що Зеленський говорив з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.Глава Української держави висловив подяку Президенту Сполучених Штатів та американському народові за потужну допомогу – як безпекову, так і макрофінансову, яку США надають у протидії російській агресії, - йдеться на сайті Офісу президента.Володимир Зеленський окремо відзначив вчорашню заяву Джозефа Байдена про надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на $6 млрд: $3 млрд оборонної допомоги та спрямування $3 млрд фінансової допомоги через Світовий банк.«Це найкращий подарунок Україні до Дня Незалежності», – сказав Президент, особливо подякувавши за включення до нового пакету допомоги зенітно-ракетних комплексів NASAMS.«Ці сучасні системи протиповітряної оборони допоможуть нам захистити наші міста від ракетного терору», – наголосив Володимир Зеленський.Також було відзначено важливість подальшої макрофінансової підтримки нашої держави. Президент України високо оцінив лідерство США на цьому шляху.Володимир Зеленський розповів Джозефу Байдену про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. Він запропонував посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури.Глава Української держави також докладно поінформував Президента США про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити. Лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей.Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили посилення санкційного тиску на державу-агресора.«Вільний світ має посилити тиск на агресора, щоб примусити його до миру», – сказав Президент України.Глава Української держави наголосив на важливості міцної підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема, в контексті неприпустимості проведення агресором будь-яких фейкових референдумів на українській землі.Співрозмовники обговорили нещодавній візит першої леді Олени Зеленської до Вашингтона, який був важливим для консолідації підтримки України.