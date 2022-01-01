Подружжя з Волині віддало для ЗСУ свій УАЗ

Подружжя з Волині віддало для ЗСУ свій УАЗ
Подружня пара із села Заболотці Володимирського району вирішила долучитися до допомоги захисникам України та віддати військовим свій автомобіль.

Тепер заболотцівський УАЗ служитиме бійцям, - пише газета "Наше місто".

Ідея пожертвувати свій автомобіль для ЗСУ у сім’ї Лариси та Володимира Свистунів з’явилася після того, як місцеві активісти почали збирати на фронт продукти харчування. На сімейній раді вирішили, що цього замало. Старенький УАЗик, незважаючи на свій вік, на ходу, має хорошу прохідність.

Зателефонували волонтерам, і через деякий час хлопці вже були в їхньому обійсті. Відразу сказали, що служитиме авто в 100 -у батальйоні 40-ї бригади, який несе службу в «гарячих» точках України. А звіт про його «роботу» зніматимуть на відео й публікуватимуть у соцмережах.

Пані Лариса каже, що на душі стало легше, бо змогли хоч якось долучитися до цієї великої допомоги, яку надає народ України військовим.

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Теги: Волинь, Литовеж, Заболотці, допомога, війна, ЗСУ
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