Курс валют у Луцьку 26 серпня
Сьогодні, 09:00
26 серпня готівковий курс долара становить 40.87.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.50, а продають - за 40.76.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,40, продають - за 8,60.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.50, а продають - за 40.76.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,40, продають - за 8,60.
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