Дніпропетровщину обстріляли 9 разів за ніч
Сьогодні, 09:10
Російські війська за ніч 26 серпня дев'ять разів обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Люди не постраждали.
Про це повідомив голова адміністрації області Валентин Резніченко.
«Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч – з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені. У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з «Градів», у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих», – розповів Резніченко.
У Синельниківському районі дві громади потрапили під ракетний обстріл. В одній – руйнування на сільгосппідприємстві, в іншій – спалахнув ангар із технікою на дорожньому підприємстві.
У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську та Широківську громади – є руйнування, але без потерпілих.
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Про це повідомив голова адміністрації області Валентин Резніченко.
«Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч – з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені. У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з «Градів», у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих», – розповів Резніченко.
У Синельниківському районі дві громади потрапили під ракетний обстріл. В одній – руйнування на сільгосппідприємстві, в іншій – спалахнув ангар із технікою на дорожньому підприємстві.
У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську та Широківську громади – є руйнування, але без потерпілих.
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