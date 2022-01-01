Дніпропетровщину обстріляли 9 разів за ніч





Про це Валентин Резніченко.



«Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч – з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені. У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з «Градів», у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих», – розповів Резніченко.



У Синельниківському районі дві громади потрапили під ракетний обстріл. В одній – руйнування на сільгосппідприємстві, в іншій – спалахнув ангар із технікою на дорожньому підприємстві.



У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську та Широківську громади – є руйнування, але без потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська за ніч 26 серпня дев'ять разів обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Люди не постраждали.Про це повідомив голова адміністрації області«Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч – з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені. У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з «Градів», у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих», – розповів Резніченко.У Синельниківському районі дві громади потрапили під ракетний обстріл. В одній – руйнування на сільгосппідприємстві, в іншій – спалахнув ангар із технікою на дорожньому підприємстві.У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську та Широківську громади – є руйнування, але без потерпілих.

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