РФ зробила понад 20 фільтраційних таборів для українців, – розслідування США

РФ зробила понад 20 фільтраційних таборів для українців, – розслідування США
Російські окупанти влаштували в Україні 21 фільтраційний табір для затримання, допиту та тортур військовополонених та цивільних українців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт дослідників Єльського університету, складений за підтримки Держдепартаменту США.

При складанні звіту використовувалися комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел, щоб з «високим ступенем достовірності» ідентифікувати окремі місця, включаючи об'єкти, які раніше були школами, ринками та звичайними в'язницями. В одному з тюремних комплексів було ідентифіковано можливі могили.

Результати показали, що Росія створила «систему фільтрації» для сортування людей у ​​районах, які підпадають під російську окупацію, що є «надзвичайною ситуацією з правами людини».

«Умови, про які повідомляють особи, звільнені з розглянутих тут установ, можуть являти жорстке, нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження відповідно до міжнародного гуманітарного права», — сказав Натаніель Реймонд, виконавчий директор лабораторії, додавши, що невідомо, скільки цивільних осіб пройшло через або все ще утримувалися на місцях.



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Теги: РФ, фільтраційні табори
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