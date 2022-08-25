РФ зробила понад 20 фільтраційних таборів для українців, – розслідування США





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При складанні звіту використовувалися комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел, щоб з «високим ступенем достовірності» ідентифікувати окремі місця, включаючи об'єкти, які раніше були школами, ринками та звичайними в'язницями. В одному з тюремних комплексів було ідентифіковано можливі могили.



Результати показали, що Росія створила «систему фільтрації» для сортування людей у ​​районах, які підпадають під російську окупацію, що є «надзвичайною ситуацією з правами людини».



«Умови, про які повідомляють особи, звільнені з розглянутих тут установ, можуть являти жорстке, нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження відповідно до міжнародного гуманітарного права», — сказав Натаніель Реймонд, виконавчий директор лабораторії, додавши, що невідомо, скільки цивільних осіб пройшло через або все ще утримувалися на місцях.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти влаштували в Україні 21 фільтраційний табір для затримання, допиту та тортур військовополонених та цивільних українців.Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт дослідників Єльського університету, складений за підтримки Держдепартаменту США.При складанні звіту використовувалися комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел, щоб з «високим ступенем достовірності» ідентифікувати окремі місця, включаючи об'єкти, які раніше були школами, ринками та звичайними в'язницями. В одному з тюремних комплексів було ідентифіковано можливі могили.Результати показали, що Росія створила «систему фільтрації» для сортування людей у ​​районах, які підпадають під російську окупацію, що є «надзвичайною ситуацією з правами людини».«Умови, про які повідомляють особи, звільнені з розглянутих тут установ, можуть являти жорстке, нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження відповідно до міжнародного гуманітарного права», — сказав, виконавчий директор лабораторії, додавши, що невідомо, скільки цивільних осіб пройшло через або все ще утримувалися на місцях.

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