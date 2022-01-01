У центрі Львова обвалився будинок
Сьогодні, 09:58
26 серпня близько 01:30 у центрі Львова на проспекті Свободи, 23 відбулося часткове руйнування триповерхового багатоквартирного житлового будинку.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Львівщини.
На місці події з’ясувалося, що сталось руйнування трьох квартир: одна квартира зруйнована повністю, дві – частково. Також відбулось повне руйнування двох нежитлових приміщень загальною площею 80 метрів квадратних.
Всього було евакуйовано 12 людей, з них 4-річна дитина.
Пожежно-рятувальні підрозділи проводили роботи із розбирання завалів з метою пошуку потерпілих. О 04:57 пошуки були завершені. Потерпілих не виявили.
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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Львівщини.
На місці події з’ясувалося, що сталось руйнування трьох квартир: одна квартира зруйнована повністю, дві – частково. Також відбулось повне руйнування двох нежитлових приміщень загальною площею 80 метрів квадратних.
Всього було евакуйовано 12 людей, з них 4-річна дитина.
Пожежно-рятувальні підрозділи проводили роботи із розбирання завалів з метою пошуку потерпілих. О 04:57 пошуки були завершені. Потерпілих не виявили.
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