ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових
Сьогодні, 10:16
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок п'ятниці, 26 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 936 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,
- артилерійських систем – 1040 (+3) од,
- РСЗВ – 272 (+0) од,
- засобів ППО – 148 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),
- крилатих ракет – 196 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 936 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,
- артилерійських систем – 1040 (+3) од,
- РСЗВ – 272 (+0) од,
- засобів ППО – 148 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),
- крилатих ракет – 196 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку «на гарячому» спіймали продавчиню сурогату
Сьогодні, 10:36
Скільки вчителів Луцької громади перебувають за кордоном
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових
Сьогодні, 10:16
Росія обстріляла Харківщину: загинула жінка
Сьогодні, 10:11
У центрі Львова обвалився будинок
Сьогодні, 09:58
Медіа