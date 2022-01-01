ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових





Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1 936 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,

- артилерійських систем – 1040 (+3) од,

- РСЗВ – 272 (+0) од,

- засобів ППО – 148 (+0) од,

- літаків – 234 (+0) од,

- гелікоптерів – 202 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),

- крилатих ракет – 196 (+0),

- кораблів/катерів – 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,

- спеціальної техніки – 99 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок п'ятниці, 26 серпня.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:- особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 936 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,- артилерійських систем – 1040 (+3) од,- РСЗВ – 272 (+0) од,- засобів ППО – 148 (+0) од,- літаків – 234 (+0) од,- гелікоптерів – 202 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),- крилатих ракет – 196 (+0),- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,- спеціальної техніки – 99 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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