ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових

ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок п'ятниці, 26 серпня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 936 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,
- артилерійських систем – 1040 (+3) од,
- РСЗВ – 272 (+0) од,
- засобів ППО – 148 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),
- крилатих ракет – 196 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.


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Теги: ЗСУ, вбили окупантів
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